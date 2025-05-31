Гороскоп на 1 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відмовитися від фізичної активності

Гороскоп на 1 червня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Така «робота над помилками» допоможе не лише зорієнтуватися в життєвій ситуації, що склалася, а й — з урахуванням її результатів — скласти плани на майбутнє.

У цей час також небажано ухвалювати важливі рішення і робити сміливі та енергійні вчинки — краще за найменшої нагоди залишитися наодинці із собою, у тиші та спокої.

Овен

Вдалими виявляться будь-які справи, але все-таки від реалізації нових проєктів краще відмовитися, зосередившись водночас на старих «хвостах», які ви з якоїсь причини досі не довели до пуття.

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Телець

Грубіянити оточенню небажано завжди, але сьогодні особливо: нариваючись таким чином на неприємності, ви, незважаючи на впевненість у собі та своїх силах, ризикуєте отримати серйозну відсіч.

Близнята

Найкраща атмосфера для представників вашого знака цього дня — самотність, тиша та спокій: наодинці із собою ви зможете зосередитись та вибрати правильну лінію поведінки на найближче майбутнє.

Рак

Можлива пропозиція, від якої, як заведено говорити в таких випадках, не можна відмовитись: нова перспективна посада з відповідною заробітною платою — це саме те, про що ви давно мріяли.

Лев

Нинішній день — як і належить вихідному — треба присвятити відпочинку: останнім часом ви багато, цілеспрямовано і навіть напружено працювали, так що трохи повноцінного релаксу представникам вашого знака не завадить.

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Діва

Отримати відповідь на важливе запитання можна буде, поставивши його власній підсвідомості, — головне, дати їй час для того, щоб усе ретельно розсортувати, проаналізувати та видати правильний варіант рішення.

Терези

Будьте уважними до будь-яких фактів, про які дізнаєтеся цього дня, навіть якщо на перший погляд вони здадуться вам незначними: у житті, як відомо, дрібниць не буває — будь-який з них може стати у пригоді.

Скорпіон

Зірки обіцяють вам успіх у роботі, навіть якщо йтиметься про побутові турботи, тому можете сміливо братися за будь-який — навіть найскладніший — господарський проєкт, його вдасться грамотно розпочати і вчасно завершити.

Стрілець

Незважаючи на бажання допомогти оточенню, намагайтеся нікому не віддавати і, тим більше, не викидати особисті речі, які ви нещодавно вдягали — це може стати для представників вашого знака поганою прикметою.

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Козоріг

Подумайте про те, як з найкращого боку проявити себе на роботі, так ви привернете увагу безпосереднього керівництва, яке, своєю чергою, гідно оцінить вас і, можливо, підвищить на посаді.

Водолій

Уважно слухайте все, що будуть говорити люди, що вас оточують: несподівано для себе ви можете дізнатися щось, що допоможе вам зорієнтуватися у важливій життєвій ситуації.

Риби

Поява людини з минулого буде надіслана вам не тільки для того, щоб добре провести час за спільними спогадами — ця зустріч має й іншу — більш важливу — мету, яка стане зрозумілою вам пізніше.