Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми на всіх ображатимемося

Причому стосується це як нас самих, так й інших людей. Розмовляючи з людьми навколо — особливо це стосується близьких і друзів, — необхідно зважувати кожне слово, інакше сварка, яка виникне в цей час, затягнеться надовго, а процес примирення буде дуже важким. Краще робити іншим добро — воно обов’язково повернеться сторицею.

Овен

Як би не склалися життєві обставини, в жодному разі не можна жаліти себе — це може послабити вас та зробити неконкурентоспроможними в очах колег, особливо тих, хто є вашими суперниками.

Телець

Спалахів гніву, які можуть переслідувати вас протягом дня, необхідно позбуватися будь-якими доступними способами — вони завадять вам працювати, та й стосунки з людьми навколо можуть зіпсуватися.

Близнята

Нинішній день, незважаючи на те, що він припадає на понеділок, бажано провести на самоті — це допоможе вам зосередитися на своєму внутрішньому світі та подумати про проблеми взаємин із близькими.

Рак

Під час роботи — як стаціонарної, так і віддаленої — вкрай важливо не відволікатися на пустопорожні розмови, дописи в соціальних мережах і — особливо! — перекушування, що негативно позначиться на фігурі.

Лев

Найгірше, що ви сьогодні можете зробити — це засудити іншу людину за її вчинок: незабаром життя може поставити вас в аналогічну ситуацію, і хто знає, що зробите в такому разі ви самі.

Діва

Спілкування з близькими людьми необхідно — звісно, за можливості — звести до мінімуму: посварившись сьогодні, ви довго не зможете помиритися, що завдасть вам багато неприємних митей — не варто до цього доводити.

Терези

День сприятливий для процесу, який ми в школі називали «роботою над помилками»: необхідно проаналізувати причину своїх промахів і все виправити, щоб у майбутньому не потрапити в аналогічну ситуацію.

Скорпіон

Намагайтеся бути якщо не добрішими, то хоча б терпимішими до людей, які вас оточують: навряд чи вони справді прагнуть розлютити вас, це виходить у них випадково, тому не варто злитися та відриватися на них.

Стрілець

Обираючи між духовним і матеріальним, зупиніться на першому: останнім часом матеріальне й так посідає у вашому житті надто багато місця, настав час подумати про потреби своєї душі.

Козоріг

Хто б не звернувся до вас по допомогу — близька або зовсім незнайома людина, — намагайтеся їй не відмовляти — добро повернеться до вас у набагато більшому обсязі, тож не варто на нього скупитися.

Водолій

Доля посилатиме вам купу сигналів, які виявляться важливими знаками — вони підкажуть, як поводитися в непростій життєвій ситуації, головне — не ігнорувати їх, як ви це часто робите.

Риби

День — звісно, якщо така можливість випаде вам у понеділок — необхідно присвятити відпочинку та відновленню сил: найближчим часом вони вам знадобляться, тож варто підготуватися заздалегідь.