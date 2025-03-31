Гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла намагаються вплинути на події та настрій

Гороскоп / © Credits

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Вони поки що не увійшли на повну силу, але це не означає, що на них можна не реагувати, — темряві та злу навіть на мікрорівні необхідно протиставляти світло та добро, тільки тоді вдасться не потрапити під її владність та вплив.

День не підходить для блискавичних рішень та стрімких, але водночас непродуманих вчинків — необхідно продумувати кожен свій крок, зважуючи всі аргументи «за» та «проти», оскільки так можна буде уникнути серйозних помилок. Ще краще — на якийсь час відсторонитися від вирішення завдання, ніби відпустивши його в навколишній простір — через деякий час відповідь на поставлене Всесвіту запитання прийде ніби саме собою.

Овен

Найгірше, що можна зробити в цей час, це — під впливом маніпуляцій оточення — засумніватися у правильності своїх дій: у будь-якому разі треба наполягати на своєму і не відступати від ухваленого рішення ні на крок.

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Телець

Необхідно ухилятися від будь-яких — навіть незначних — конфліктів, особливо це стосується близьких людей: відновити стосунки вдасться нескоро, а, можливо, результатом розладу взагалі стане розставання.

Близнята

Ухвалюючи важливе рішення, спирайтеся не тільки на свою думку, а й на поради людей, які ви довіряєте — це можуть як близькі друзі, так і родичі, особливо якщо вони мають багатий життєвий досвід.

Рак

Головна якість, яку вам необхідно виявити сьогодні, — уміння входити в становище іншої людини та з розумінням ставитися до чужих слабкостей: головне — вчасно згадати про те, що вони є і у вас.

Лев

У будь-якій ситуації, якою б складною та заплутаною вона на перший погляд не здавалася, не варто безглуздо запитувати, хто винен? — краще відповісти на інше класичне запитання: що робити? — і почати діяти.

Діва

Необхідну вам цього дня допомогу зможуть надати лише близькі люди, тому, зіткнувшись із труднощами, звертайтеся саме до них — вони, на відміну від інших, не змусять довго себе просити.

Терези

Ставлячи запитання, як діяти в ситуації, що склалася, звертайте увагу на те, що відбувається навколо, — відповідь обов’язково прийде, головне, не пропустити її в потоці маси інформації, що до вас надходить.

Скорпіон

Спілкуючись із колегами, не розкривайте свої професійні секрети та — особливо! — плани на найближче майбутнє: непорядна людина може втілити в життя вашу ідею, видавши її за свою.

Стрілець

Женучись одразу за двома — і більше — діловими «зайцями», ви, відповідно до відомого прислів’я, ризикуєте не спіймати жодного: хочете досягти успіху, зосередьтеся на одному, але важливому завданні.

Козоріг

Не варто замахуватися на масштабну професійну мету — така робота виявиться марною, краще витратити час та сили на приємне вам заняття — наприклад, на своє хобі, якщо, звичайно, воно у вас є.

Водолій

Можливі сімейні негаразди — не привід для серйозного з’ясування стосунків: найкращий спосіб усунути розбіжності, які бувають у всіх, знайти спільне заняття, яким може стати прибирання.

Риби

Енергію, яка необхідна для роботи, можна черпати у спілкуванні з рідними людьми — в основному з дітьми та літніми родичами: таке — об’єднувальне — спілкування піде на користь як вам, так і їм.

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