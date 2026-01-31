- Дата публікації
Гороскоп на 1 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли темрява і світло вестимуть боротьбу за наші душі
Енергетично дуже важкий день, протягом якого темні та світлі сили вестимуть відчайдушну боротьбу за душу кожного з нас.
Тим, хто бачить себе на світлому боці, є сенс допомогти представникам добра здобути перемогу над злом — для цього цілком достатньо буде хоча б не робити поганого, але ідеальний варіант — зробити щось хороше, наприклад, надавши посильну допомогу тим, хто цього потребує.
Овен
Важливо стримувати емоційні пориви, які буквально долатимуть вас, не відповідаючи на випади з боку недоброзичливо налаштованих людей — не варто «підгодовувати» енергією токсичних особистостей.
Телець
Зірки наполегливо рекомендують відмовитися від алкоголю в будь-яких — зокрема, мінімальних, дозах — він може стати причиною серйозного скандалу, виправити наслідки якого виявиться далеко не так просто, як здається.
Близнята
Двоїстість натури представників знака вкотре дасть про себе знати: суперечливі почуття й емоції стануть буквально розривати на частини — зберегти цілісність можна буде, зайнявшись улюбленою справою.
Рак
До нових знайомств, можливих цього дня, потрібно ставитися з побоюванням — нова людина з великою часткою ймовірності може виявитися шахраєм, від якого за визначенням не варто очікувати нічого хорошого.
Лев
Зберігати спокій у будь-якій життєвій ситуації бажано завжди, але сьогодні така поведінка особливо важлива: вона допоможе не тільки самим не встрягти в непотрібний конфлікт, а й примирити ворожі сторони.
Діва
Сьогодні — втім, як і в будь-який інший — день не варто дослухатися до порад, які надходять від малознайомих людей: вони, найімовірніше, переслідуватимуть свої — корисливі — цілі, що завдасть вам шкоди.
Терези
Час не підходить для нових починань, тому серйозні справи краще відкласти на початок наступного тижня, а поки що потрібно підібрати «хвости», які висять на представниках знака з незапам’ятних часів.
Скорпіон
Щоб різкі перепади настрою — від агресії до умиротворення і назад — не виснажили вас самих і не зіпсували стосунків з оточенням, рекомендується якомога менше з ним спілкуватися.
Стрілець
Посваритися з близькими буде дуже легко, а ось примирення може зайняти багато часу і забрати чимало сил — набагато простіше ні з ким цього дня не конфліктувати, а ще краще, незважаючи на вихідний, і не контактувати.
Козоріг
Не найкращий час для ухвалення важливих рішень — занадто великий ризик прикрої помилки, тому якщо у вас буде така можливість, краще перенести цей доленосний момент на сприятливіший час.
Водолій
Бажано відмовитися від виконання серйозних завдань, навіть якщо вони здаватимуться хатньою роботою, зосередившись на дрібних справах, у яких важко що-небудь зіпсувати, а ще краще — присвятити вихідний відпочинку.
Риби
День невдалий для будь-яких фінансових операцій — навіть оплату рахунку мобільного телефону не вдасться провести з першого разу, тому рекомендується перенести їх на інший час — хоча б на завтрашній день.
