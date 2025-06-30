Гороскоп на 1 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно робити добрі справи

Гороскоп на 1 липня / © Credits

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

У цей час нікому не можна відмовляти в допомозі, навіть якщо про неї попросять зовсім незнайомі нам люди — навпаки, допомогти їм навіть краще, ніж близьким, оскільки така поведінка не має на меті жодної користі з нашого боку. До того ж залишившись глухими до чужих проблем, можна порушити благодатну та гармонійну енергетику дня. Цього дня також категорично забороняється обманювати будь-кого, навіть якщо вам здасться, що брехня принесе благо тому, для кого вона призначена.

Овен

День підходить для занять благодійністю: добро, яке ви зробите сьогодні іншим людям, обов’язково — і незабаром — повернеться до вас у кількості, яка значно перевищує початкову.

Телець

Якщо у вас є перспективні ідеї, які можна запропонувати начальству, кращого часу вам не знайти — сьогодні воно не лише охоче вислухає, а й підтримає вас — зокрема й матеріально.

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Близнята

Навіть якщо людина всерйоз образила вас, не варто влаштовувати їй акт помсти — спочатку з’ясуйте, які цілі вона переслідувала — найімовірніше, її провини в тому, що трапилося, немає, і все сталося через незалежні від неї обставини.

Рак

Небажано ховатися від світу у «шкаралупі» своєї «мушлі» — у стінах домівки: необхідно, навіть якщо це доведеться зробити силоміць, вийти «в люди» і якомога більше з ними спілкуватися.

Лев

Бажати комусь зла не можна будь-якого дня, але сьогодні це категорично заборонено — як вголос, так і подумки: будь-яке прокляття незабаром обов’язково повернеться до того, хто — навмисне чи ненароком — його висловить.

Діва

Можна ставити перед собою найсміливіші цілі: завдяки сплеску енергії, яка переповнюватиме вас від самого ранку, ви зможете встигнути не лише виконати, а й перевиконати свій амбітний робочий план.

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Терези

Спілкуючись із близькими людьми, використовуйте всі властиві вам дипломатичні здібності, щоб не посваритися, інакше легко можете зруйнувати стосунки, які будувалися роками.

Скорпіон

Встигнути зробити всі заплановані на цей день справи можна буде лише в тому разі, якщо ви не відволікатиметеся на телефонні розмови, які не мають значення, і таке ж — порожнє — спілкування в месенджерах.

Стрілець

Навіть піддавшись серйозному тиску, не можна обіцяти того, що ви свідомо не зможете виконати: зазвичай репутацію ненадійної людини дуже легко заслужити і вкрай важко спростувати.

Козоріг

Цього дня ви притягуватимете гроші, як дуже сильний магніт, тому сміливо можна розпочинати збір спонсорських коштів для реалізації дорогого проєкту — ніхто не посміє вам відмовити.

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Водолій

Навіть якщо хтось з людей у вашому оточенні виведе вас із себе, намагайтеся не грубити і, тим паче, не ображати цю людину — наслідки такої нестриманої поведінки можуть виявитися непередбачуваними.

Риби

Перед красномовством, яким ви будете наділені цього дня, не зможе встояти жоден — навіть найноровливіший і найнезговірливіший — співрозмовник, включно з вищим або безпосереднім керівництвом.

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