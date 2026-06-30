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Гороскоп на 1 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід бути обережними
День, що викликає неоднозначні відчуття: з одного боку, він сприяє чудовому настрою, а з іншого — закликає до обережності.
На цей час можна планувати святкові заходи, які, найімовірніше, будуть скромними, головне — у будь-якому разі не втрачати контроль над ситуацією, інакше щось може піти не так, і ідилія призведе до неприємних наслідків.
Овен
Ділові переговори, навіть заплановані заздалегідь, краще перенести на інший день, якщо ж такої можливості немає, їх слід провести в неформальній атмосфері — так вам буде легше дійти згоди.
Телець
Слід категорично утриматися від фізичної активності, незалежно від її характеру — від занять спортом до перенесення важких речей, навіть у вигляді наповнених пакетів із магазину, — ризик травм надто великий.
Близнята
Мінливий настрій, властивий вам у будь-який день, сьогодні досягне свого піку — щоб уникнути конфліктів із оточенням, особливо з близькими людьми, необхідно обмежити спілкування з ними.
Рак
Поганий настрій, який може охопити представників цього знака цього дня, чудово лікується заняттями, що гарантовано приносять задоволення — наприклад, хобі, на яке зазвичай не вистачає часу.
Лев
На роботі у вас сьогодні однаково нічого не вийде, тому бажано скористатися нагодою взяти вихідний і присвятити час собі або своєму дому — схоже, він уже давно потребує ретельного прибирання.
Діва
День, коли представникам вашого знака на думку спадатимуть численні ідеї, які цілком можна назвати геніальними — головне, встигати їх записувати, щоб не забути.
Терези
Не найвдаліший день для реалізації нових професійних проєктів — усе піде зовсім не так, як планувалося, а від деяких задумів доведеться взагалі відмовитися, краще довести до кінця ті, що вже розпочато.
Скорпіон
Сьогодні лише від самих представників цього знака залежить, як — щасливо чи нещасливо — вони почуватимуться, не варто зациклюватися на неприємностях, а ось те, що гріє душу, потрібно підтримувати.
Стрілець
Робота над новим проєктом, до якого ви давно прагнули, але не знали, з якого боку до нього підійти, має розпочатися з першого — нехай невеликого, але важливого — кроку, пам’ятайте, що дорогу подолає той, хто йде.
Козоріг
День, коли потрібно ретельно контролювати свої емоції: такі стримані люди, як ви, не готові до їхніх наслідків, тому можуть опинитися в неприємній ситуації — цього не можна допускати.
Водолій
Тим, хто вже давно збирався піти до РАЦСу, рекомендується зробити це цього дня — у такому разі сімейне життя буде не тільки довгим, а й щасливим, тож не варто зволікати з офіційним оформленням стосунків.
Риби
Навіть якщо вашу увагу вимагатимуть невідкладні справи, знайдіть можливість перенести їх на інший — більш сприятливий — час і трохи відпочити, оскільки ваші сили вже на межі.
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