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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
384
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід бути обережними

День, що викликає неоднозначні відчуття: з одного боку, він сприяє чудовому настрою, а з іншого — закликає до обережності.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Болиголов

Болиголов / © Credits

На цей час можна планувати святкові заходи, які, найімовірніше, будуть скромними, головне — у будь-якому разі не втрачати контроль над ситуацією, інакше щось може піти не так, і ідилія призведе до неприємних наслідків.

Овен

Ділові переговори, навіть заплановані заздалегідь, краще перенести на інший день, якщо ж такої можливості немає, їх слід провести в неформальній атмосфері — так вам буде легше дійти згоди.

Телець

Слід категорично утриматися від фізичної активності, незалежно від її характеру — від занять спортом до перенесення важких речей, навіть у вигляді наповнених пакетів із магазину, — ризик травм надто великий.

Близнята

Мінливий настрій, властивий вам у будь-який день, сьогодні досягне свого піку — щоб уникнути конфліктів із оточенням, особливо з близькими людьми, необхідно обмежити спілкування з ними.

Рак

Поганий настрій, який може охопити представників цього знака цього дня, чудово лікується заняттями, що гарантовано приносять задоволення — наприклад, хобі, на яке зазвичай не вистачає часу.

Лев

На роботі у вас сьогодні однаково нічого не вийде, тому бажано скористатися нагодою взяти вихідний і присвятити час собі або своєму дому — схоже, він уже давно потребує ретельного прибирання.

Діва

День, коли представникам вашого знака на думку спадатимуть численні ідеї, які цілком можна назвати геніальними — головне, встигати їх записувати, щоб не забути.

Терези

Не найвдаліший день для реалізації нових професійних проєктів — усе піде зовсім не так, як планувалося, а від деяких задумів доведеться взагалі відмовитися, краще довести до кінця ті, що вже розпочато.

Скорпіон

Сьогодні лише від самих представників цього знака залежить, як — щасливо чи нещасливо — вони почуватимуться, не варто зациклюватися на неприємностях, а ось те, що гріє душу, потрібно підтримувати.

Стрілець

Робота над новим проєктом, до якого ви давно прагнули, але не знали, з якого боку до нього підійти, має розпочатися з першого — нехай невеликого, але важливого — кроку, пам’ятайте, що дорогу подолає той, хто йде.

Козоріг

День, коли потрібно ретельно контролювати свої емоції: такі стримані люди, як ви, не готові до їхніх наслідків, тому можуть опинитися в неприємній ситуації — цього не можна допускати.

Водолій

Тим, хто вже давно збирався піти до РАЦСу, рекомендується зробити це цього дня — у такому разі сімейне життя буде не тільки довгим, а й щасливим, тож не варто зволікати з офіційним оформленням стосунків.

Риби

Навіть якщо вашу увагу вимагатимуть невідкладні справи, знайдіть можливість перенести їх на інший — більш сприятливий — час і трохи відпочити, оскільки ваші сили вже на межі.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
384
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