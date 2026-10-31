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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 1 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли розум втрачає над нами владу

День темної енергетики, коли нами керують не розум і логіка, а інтуїція та інстинкти.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Осінній пейзаж

Осінній пейзаж / © Associated Press

Агресія буквально витатиме в повітрі, але нам цілком до снаги, дуже важливо — зберігати душевний спокій, не з’ясовувати стосунки ні з ким і не втручатися в чужі конфлікти, інакше згодом можна пошкодувати про свою поведінку.

Також дуже важливо підготуватися до випробувань, які підготували для багатьох із нас зірки. Найчастіше вони стосуються стосунків з іншими людьми, які можуть повестися зовсім не так, як ми від них очікуємо — наприклад, зрадити.

Головне — не перетворювати те, що сталося, на трагедію, а усвідомити: певний етап нашого життя добігає кінця, а на зміну йому прийде інший — можливо, набагато щасливіший.

Овен

До провокацій, які можуть надходити від людей, що нас оточують, слід ставитися байдуже: найімовірніше, їм потрібно вивести вас із рівноваги, щоб «поживитися» вашою енергією — не дозволяйте їм цього.

Телець

Якщо вам здається, що потрібно з’ясувати стосунки з близькою людиною, краще відкласти це на інший — більш підхожий — день: цього дня, крім сварки, з цієї витівки у вас нічого доброго не вийде.

Близнята

Не варто емоційно реагувати на чутки, які цього дня можуть дійти до ваших вух: неможливо заборонити людям пліткувати, але й витрачати нерви на їхні — найчастіше порожні — слова не має сенсу.

Рак

Якщо ви раптом відчули нездужання, не поспішайте панікувати та записуватися на приймання до лікаря: найімовірніше, ваш стан спричинений втомою, а отже, потрібно просто відпочити — і самопочуття покращиться.

Лев

Спілкування з людиною, яка вам не подобається, не тільки серйозно зіпсує настрій, що саме собою вже неприємно, але й забере енергію, яка необхідна для важливої роботи, тому бажано його уникати.

Діва

До пропозиції непогано заробити, особливо якщо для цього практично нічого не потрібно робити, слід ставитися з обережністю, якщо, звісно, ви не хочете стати жертвою шахраїв.

Терези

Сьогодні зірки радять вам діяти за принципом «більше справ, менше слів»: чим менше ви будете говорити, тим більше сил у вас залишиться, щоб розв’язати всі важливі для вас питання.

Скорпіон

Не варто втручатися в чуже особисте життя, навіть якщо вас про це попросять: знайдіть поважний привід для відмови — так ви уникнете проблем, які неминуче могли б виникнути внаслідок цього.

Стрілець

День, коли існує великий ризик під впливом емоцій будь-якого характеру сказати зайве оточенню, тому необхідно тримати себе в руках і утриматися від алкоголю — навіть у мінімальних кількостях.

Козоріг

Як відомо, завжди слід бути максимально обережним у виборі слів, але цього дня — особливо: тому дуже важливо стежити за тим, що ви говорите, інакше згодом доведеться шкодувати про необережні висловлювання.

Водолій

Від фінансових операцій, навіть якщо йтиметься про шопінг, у цей час краще утриматися: невелика, але прикра помилка може призвести до результату, протилежного тому, на який ви розраховуєте.

Риби

Утримайтеся від відвертих розмов із людьми, яких ви недостатньо добре знаєте: вони можуть не впоратися з раптовою спокусою і згодом використати ваші зізнання проти вас самих.

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