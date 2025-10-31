Гороскоп на 1 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли Всесвіт з лишком поверне і добро, і зло

Гороскоп на 1 листопада

Реклама

Удача — чи невдача — буде прямо залежати від того, чи робить людина оточенню добро, чи, навпаки, заподіює зло: у першому випадку Всесвіт з лишком поверне їй її доброчинність, у другому вона на власному досвіді дізнається, що таке закон бумеранга.

Овен

Відчуваючи жалість до інших, спрямовуйте її в активне русло — допомагаючи їм, чим зможете, але водночас намагайтеся не шкодувати себе — це деструктивне почуття надовго виб’є вас із колії — як побутової, так і особистої.

Телець

Не варто дозволяти собі щодо інших людей не тільки злі слова, а й недобрі думки: майже одразу ви можете отримати симетричний удар у відповідь — навряд чи вас потішить такий розвиток подій.

Реклама

Близнята

День несприятливий для ухвалення важливих рішень: сьогодні ви зробите це похапцем, не подумавши, не дивно, що воно виявиться помилковим — і згодом вам доведеться пошкодувати про свою необачність.

Рак

Незважаючи на вихідний, небажано робити великі закупи — вони можуть виявитися невдалими, а ось купувати невеликі й недорогі речі не тільки можна, а й потрібно — шопінг підніме вам настрій.

Лев

Події цього дня багато в чому змінять ваше ставлення до людини, яка досі здавалася вам украй неприємною: може виявитися, що весь цей час ви помилялися в оцінці її чеснот і недоліків.

Діва

День, коли потрібно уникати занадто тісного контакту зі своїми близькими — їхня дратівливість може стати причиною сварки, яку — попри те, що вона виникне на порожньому місці, — важко буде врегулювати.

Реклама

Терези

Чудовий час для того, щоб виправити скоєні раніше помилки, особливо якщо вони стосуються стосунків із рідними та близькими людьми: бажано перепросити тих, кого ви — можливо, ненавмисно — образили.

Скорпіон

Вирішивши зайнятися спортом, уникайте серйозних фізичних навантажень: ваш організм зараз не готовий до того, щоб встановлювати світові рекорди, тому замість очікуваної користі напруження принесе вам шкоду.

Стрілець

Яким би важливим не здавався вам фінансовий бік життя, на якийсь час забудьте про гроші й подумайте про духовне: чому б вам, наприклад, не вирушити до театру на виставу, яку ви ще не бачили.

Козоріг

Примхи і невдоволення оточення можуть викликати у вас відповідну дратівливість, проте не дозволяйте нервам розгулятися — ні до чого доброго це не призведе, тож поблажливість не завадить.

Реклама

Водолій

Незважаючи на вихідний, усі справи цього дня необхідно ретельно і чітко планувати від самого ранку, розписавши їх буквально по хвилинах, тоді ввечері у вас не буде неприємного відчуття, що час змарновано даремно.

Риби

Не варто близько підпускати до себе людей, які з якоїсь причини вам неприємні: вони заберуть у вас енергію, необхідну для життя, що небажано в будь-який час, а у вихідний день — особливо.