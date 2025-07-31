Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли активізуються сили зла

Гороскоп на 1 серпня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Існує велика ймовірність невдач — як у професійному, так і в особистому житті, ризик фінансових і бізнес-втрат, марних витрат і сварок із близькими й коханими людьми. Найкраще, що можна зробити в такій ситуації, — це максимально знизити активність у всіх сферах життя й діяльність і перечекати потенційно небезпечний час у тиші та спокої.

Овен

Напруженість, яка може відчуватися від самого ранку, легко вдасться збити заняттями, які заздалегідь приносять вам задоволення — наприклад, читанням гарних книжок, переглядом улюблених фільмів, тишею та усамітненням.

Телець

Будь-які провокації, спрямовані проти вас, матимуть на меті витягнути позитивну енергію, необхідну для успішного життя і роботи — не варто емоційно реагувати на дії токсичних людей.

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Близнята

Підвищеної тривожності, яка може заважати вам протягом усього дня, необхідно позбуватися, максимально налаштовуючи себе на позитив, — тільки так вдасться зберегти добрий настрій.

Рак

Запланованими справами — як робочими, так і домашніми — краще займатися на самоті — так ніхто не зможе завадити вам довести їх до пуття, а охочих зробити це не бракуватиме.

Лев

Розумовій праці цього дня краще віддати перевагу над фізичною: легко вдасться здійснити все те, що раніше здавалося вам нездійсненним заняттям, а тому ви легкодухо відкладали це в довгу скриню.

Діва

Настрій від самого ранку можуть зіпсувати сни, які ви побачите нинішньої ночі: не варто брати їх близько до серця, цього разу, як мовиться в старому «бородатому» анекдоті, сон — це просто сон.

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Терези

Необхідно старанно уникати конфліктів, хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися, інакше навіть ви — з притаманними вам дипломатичними талантами — не зможете вибратися з них без моральних втрат.

Скорпіон

Прекрасний спосіб уникнути всіх негативних проявів цього дня — завантажити себе роботою так, щоб на роздуми і рефлексію часу не залишилося: у такому разі ви навіть не помітите, як пролетить час.

Стрілець

Не варто спілкуватися на делікатні — особливо, особисті — теми з малознайомими людьми і, тим паче, довіряти їм свої таємниці та секрети: у майбутньому це може призвести до негативних наслідків.

Козоріг

Сьогодні, незважаючи на розпал робочого тижня, важливо знайти час для домашніх клопотів: останнім часом у вас у пріоритеті професійні справи, а дім зовсім запустили, він може вам цього не пробачити.

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Водолій

Будь-яка сварка, що відбулася цього дня, матиме максимально серйозні наслідки: якщо ви не хочете втратити близьку людину через привід, який для вас нічого не означає, утримайтеся від конфліктів.

Риби

Не варто звинувачувати себе в тому, що — на ваш погляд — у якійсь ситуації ви вчинили неправильно: зрештою, серйозних наслідків для вас у результаті не передбачається, а право на помилку має кожен.

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