ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли активізуються сили зла

День, коли активізуються сили зла: щоб не стати їхньою жертвою, потрібно дотримуватися максимальної обережності.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 1 серпня

Гороскоп на 1 серпня / © Associated Press

Існує велика ймовірність невдач — як у професійному, так і в особистому житті, ризик фінансових і бізнес-втрат, марних витрат і сварок із близькими й коханими людьми. Найкраще, що можна зробити в такій ситуації, — це максимально знизити активність у всіх сферах життя й діяльність і перечекати потенційно небезпечний час у тиші та спокої.

Овен

Напруженість, яка може відчуватися від самого ранку, легко вдасться збити заняттями, які заздалегідь приносять вам задоволення — наприклад, читанням гарних книжок, переглядом улюблених фільмів, тишею та усамітненням.

Телець

Будь-які провокації, спрямовані проти вас, матимуть на меті витягнути позитивну енергію, необхідну для успішного життя і роботи — не варто емоційно реагувати на дії токсичних людей.

Близнята

Підвищеної тривожності, яка може заважати вам протягом усього дня, необхідно позбуватися, максимально налаштовуючи себе на позитив, — тільки так вдасться зберегти добрий настрій.

Рак

Запланованими справами — як робочими, так і домашніми — краще займатися на самоті — так ніхто не зможе завадити вам довести їх до пуття, а охочих зробити це не бракуватиме.

Лев

Розумовій праці цього дня краще віддати перевагу над фізичною: легко вдасться здійснити все те, що раніше здавалося вам нездійсненним заняттям, а тому ви легкодухо відкладали це в довгу скриню.

Діва

Настрій від самого ранку можуть зіпсувати сни, які ви побачите нинішньої ночі: не варто брати їх близько до серця, цього разу, як мовиться в старому «бородатому» анекдоті, сон — це просто сон.

Терези

Необхідно старанно уникати конфліктів, хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися, інакше навіть ви — з притаманними вам дипломатичними талантами — не зможете вибратися з них без моральних втрат.

Скорпіон

Прекрасний спосіб уникнути всіх негативних проявів цього дня — завантажити себе роботою так, щоб на роздуми і рефлексію часу не залишилося: у такому разі ви навіть не помітите, як пролетить час.

Стрілець

Не варто спілкуватися на делікатні — особливо, особисті — теми з малознайомими людьми і, тим паче, довіряти їм свої таємниці та секрети: у майбутньому це може призвести до негативних наслідків.

Козоріг

Сьогодні, незважаючи на розпал робочого тижня, важливо знайти час для домашніх клопотів: останнім часом у вас у пріоритеті професійні справи, а дім зовсім запустили, він може вам цього не пробачити.

Водолій

Будь-яка сварка, що відбулася цього дня, матиме максимально серйозні наслідки: якщо ви не хочете втратити близьку людину через привід, який для вас нічого не означає, утримайтеся від конфліктів.

Риби

Не варто звинувачувати себе в тому, що — на ваш погляд — у якійсь ситуації ви вчинили неправильно: зрештою, серйозних наслідків для вас у результаті не передбачається, а право на помилку має кожен.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie