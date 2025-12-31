Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли будуть програватися ситуації з минулого

Гороскоп на 1 січня / © Credits

Реклама

Ситуації з минулого програватимуться в сьогоднішньому житті, а люди, які колись зникли з нього, з’являтимуться знову, щоб завершити свою місію.

Від втілення в життя нових проєктів у цей час потрібно відмовитися — їх реалізація буде тривалою і не дуже вдалою, але для завершення раніше розпочатих справ і розв’язання побутових питань день підходить ідеально.

Овен

Не варто ображатися на близьких людей, навіть якщо вони дозволять собі сказати щось зайве — найімовірніше, вони просто не подумають про те, що їхні слова могли вас зачепити, а цю обставину можна вважати поважною.

Реклама

Телець

Не варто повторювати помилки, зроблені вами в минулому: виникнення ситуації, яка з точністю до найдрібніших деталей уже відбувалася кілька років тому, має втримати від горезвісних танців на граблях.

Близнята

Незважаючи на перший день нового року, від традиційних вечірок і посиденьок із друзями та близькими варто відмовитися — старі образи, що несподівано спливли, можуть призвести до сварки, яка зіпсує «захід».

Рак

Приємний в усіх сенсах прибуток може прийти з найнесподіванішого джерела, головне — не розтринькати його на дрібниці, а витратити з користю для себе, придбавши річ, про яку ви давно мріяли.

Лев

Критикуючи себе — як, зрештою, й інших, — необхідно дотримуватися почуття міри, метою таких зауважень має стати виправлення наявних недоліків, а не безжальне зниження рівня самооцінки.

Реклама

Діва

День можна назвати «перевірним» для стосунків із близькими і — особливо — коханими людьми: за їхньою поведінкою в цей час можна буде судити не тільки про справжню мотивацію їхніх вчинків, а й про ступінь кохання до вас.

Терези

Розумна частка егоїзму цього дня нікому не зашкодить: проблеми людей, які вас оточують, потрібно на деякий час відкласти і зайнятися винятково своїми справами, тим паче, що вони потребуватимуть багато часу й уваги.

Скорпіон

Навіть у теплій приятельській компанії варто відмовитися від алкоголю або хоча б скоротити його кількість: він погано позначиться на вашій поведінці, наслідком чого стануть зіпсовані стосунки з друзями.

Стрілець

Можливість побачити себе — і свої вчинки — збоку, яку ви отримаєте сьогодні, дається не так часто, але завжди сприяє адекватному сприйняттю себе і, як наслідок, зусиллям із самовдосконалення.

Реклама

Козоріг

День сприятливий для занять творчістю — навіть якщо вона є лише хобі, можливе створення не чергового виробу, що не вирізняється особливою цінністю, а справжнього витвору мистецтва.

Водолій

Обставини можуть зажадати від вас швидкої реакції і блискавичного ухвалення важливого рішення — якщо вдасться зосередитися на особливостях ситуації, що склалася, все складеться якнайкраще.

Риби

Небезпека приємних спогадів, які нахлинуть цього дня, може полягати в тому, що вони знецінюють теперішнє і майбутнє, тому варто вдаватися до них рідше і жити не вчорашнім, а нинішнім днем.

Читайте також: