ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли будуть програватися ситуації з минулого

Час дежа-вю, коли нам здаватиметься, що щось подібне з нами колись уже відбувалося.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 1 січня

Гороскоп на 1 січня / © Credits

Ситуації з минулого програватимуться в сьогоднішньому житті, а люди, які колись зникли з нього, з’являтимуться знову, щоб завершити свою місію.

Від втілення в життя нових проєктів у цей час потрібно відмовитися — їх реалізація буде тривалою і не дуже вдалою, але для завершення раніше розпочатих справ і розв’язання побутових питань день підходить ідеально.

Овен

Не варто ображатися на близьких людей, навіть якщо вони дозволять собі сказати щось зайве — найімовірніше, вони просто не подумають про те, що їхні слова могли вас зачепити, а цю обставину можна вважати поважною.

Телець

Не варто повторювати помилки, зроблені вами в минулому: виникнення ситуації, яка з точністю до найдрібніших деталей уже відбувалася кілька років тому, має втримати від горезвісних танців на граблях.

Близнята

Незважаючи на перший день нового року, від традиційних вечірок і посиденьок із друзями та близькими варто відмовитися — старі образи, що несподівано спливли, можуть призвести до сварки, яка зіпсує «захід».

Рак

Приємний в усіх сенсах прибуток може прийти з найнесподіванішого джерела, головне — не розтринькати його на дрібниці, а витратити з користю для себе, придбавши річ, про яку ви давно мріяли.

Лев

Критикуючи себе — як, зрештою, й інших, — необхідно дотримуватися почуття міри, метою таких зауважень має стати виправлення наявних недоліків, а не безжальне зниження рівня самооцінки.

Діва

День можна назвати «перевірним» для стосунків із близькими і — особливо — коханими людьми: за їхньою поведінкою в цей час можна буде судити не тільки про справжню мотивацію їхніх вчинків, а й про ступінь кохання до вас.

Терези

Розумна частка егоїзму цього дня нікому не зашкодить: проблеми людей, які вас оточують, потрібно на деякий час відкласти і зайнятися винятково своїми справами, тим паче, що вони потребуватимуть багато часу й уваги.

Скорпіон

Навіть у теплій приятельській компанії варто відмовитися від алкоголю або хоча б скоротити його кількість: він погано позначиться на вашій поведінці, наслідком чого стануть зіпсовані стосунки з друзями.

Стрілець

Можливість побачити себе — і свої вчинки — збоку, яку ви отримаєте сьогодні, дається не так часто, але завжди сприяє адекватному сприйняттю себе і, як наслідок, зусиллям із самовдосконалення.

Козоріг

День сприятливий для занять творчістю — навіть якщо вона є лише хобі, можливе створення не чергового виробу, що не вирізняється особливою цінністю, а справжнього витвору мистецтва.

Водолій

Обставини можуть зажадати від вас швидкої реакції і блискавичного ухвалення важливого рішення — якщо вдасться зосередитися на особливостях ситуації, що склалася, все складеться якнайкраще.

Риби

Небезпека приємних спогадів, які нахлинуть цього дня, може полягати в тому, що вони знецінюють теперішнє і майбутнє, тому варто вдаватися до них рідше і жити не вчорашнім, а нинішнім днем.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie