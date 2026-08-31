Гороскоп на 1 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли зірки радять зробити правильні висновки

Захід сонця в горах / © Associated Press

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Як правило, це дозволяє побачити всі причинно-наслідкові зв’язки, які привели нас до тієї точки нашого життя, в якій ми перебуваємо зараз, і зрозуміти, чому все розвивається саме так, а не інакше.

Зірки наполегливо рекомендують добре обміркувати побачене: якщо зробити правильні висновки, можна легко й швидко виправити ситуацію.

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Овен

Удача чекатиме на вас у всіх сферах життя, головне — вірити в неї, інакше вона може образитися й піти, тож необхідно — з вдячністю — скористатися винятковими щасливими нагодами.

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Телець

Цей день сприятливий для будь-яких фінансових справ — можна укладати угоди, підписувати договори, відкривати банківські рахунки та сплачувати за комунальні послуги; також можливий несподіваний матеріальний прибуток.

Близнята

Сумні думки, які останнім часом вас переповнюють, незважаючи на те, що вони мають підстави, все ж можна «перебити» позитивними емоціями — чому б, наприклад, не влаштувати собі невеличке свято?

Рак

Цього дня особливо пощастить тим із вас, чия професія пов’язана з торгівлею найрізноманітнішими товарами: продаючи, можна буде отримати чималий прибуток, а придбані товари служитимуть новому власнику тривалий час.

Лев

Цей день сприятливий для серйозної розмови з керівництвом: можна обговорити професійну ідею, над якою ви давно працюєте, або попросити про підвищення зарплати — вам вдасться переконати його у своїй правоті.

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Діва

Останнім часом ви працюєте менше, але водночас втомлюєтеся набагато більше, і це свідчить про те, що настав час відпочити — потрібно хоча б на кілька днів змінити атмосферу, поїхавши в гори або на море.

Терези

День, коли можна дозволити собі ризикнути, купивши, наприклад, лотерейний квиток: з одного боку, виграш цілком імовірний, з іншого — навіть якщо цього разу удача омине вас, ви практично нічого не втратите.

Скорпіон

Цього дня не варто відвідувати свого перукаря: стрижка та фарбування волосся — особливо у світлі відтінки — можуть негативно позначитися на психічному здоров’ї та навіть призвести до депресії.

Стрілець

День, коли можна братися за реалізацію найсміливіших робочих планів, які вдасться втілити лише тим, хто вірить у себе та свої сили; втім, вам ніколи не бракувало цих чудових якостей.

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Козоріг

Цього — втім, як і будь-якого іншого дня — вам слід уникати самолікування: навіть якщо десь щось поколе або почне боліти, варто звернутися до лікаря, а не «виписувати» собі ліки з тих, що активно рекламуються.

Водолій

Необхідно всіма можливими способами уникати конфліктів у стосунках з коханою людиною: навіть незначна суперечка може мати серйозні наслідки, тому важливо уникати будь-яких розбіжностей.

Риби

Цього дня люди, які вас оточують, будуть максимально доброзичливими, тому можна розраховувати на їхню допомогу та добру пораду навіть від зовсім незнайомої людини, не кажучи вже про рідних і близьких.

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