Гороскоп на 1 вересня для всіх знаків зодіаку: день початку вдалих проєктів

Гороскоп на 1 вересня / © Getty Images

Реклама

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Можна також розпочинати будівництво будинку або дачі, відкривати свою справу чи бізнес. Прилив сил, який багато хто відчує в цей час, необхідно спрямувати на добрі справи — з часом вони повернуться до своїх «авторів» сторицею.

Овен

Гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, необхідно берегти, особливо якщо врахувати, що охочих зіпсувати його буде достатньо, включно з ближнім колом спілкування.

Телець

Спілкуючись з людьми навколо, не варто сподіватися на навіяння, краще заздалегідь продумати тактику, яка необхідна в кожному конкретному випадку — так ви зможете навернути до своєї віри будь-якого незговірливого співрозмовника.

Реклама

Близнята

Сьогодні — як, зрештою, і завжди — небажано довіряти малознайомим людям: серед них можуть виявитися шахраї, мета яких — обвести вас навколо пальця, причому зроблять вони це максимально віртуозно.

Рак

День обіцяє вам купу приємних сюрпризів, головне — від самого ранку налаштуватися на позитивний лад і приймати все, що пошле вам доля, з вдячністю, що, на жаль, дуже рідко вам вдається.

Лев

Незважаючи на понеділок, вільний від роботи час рекомендується присвятити сім’ї: останнім часом близькі люди бачили вас не так часто, як їм би того хотілося, тож настав час повертати борги.

Діва

Можна ухвалювати важливі рішення, головне — не робити це похапцем, не продумавши всіх можливих наслідків і не прорахувавши всі ймовірні чинники «за» і «проти», інакше легко можна буде помилитися.

Реклама

Терези

Люди навколо сприйматимуть вас як гуру, поради якого мають величезну цінність — намагайтеся не розчарувати тих, хто звернеться до вас по допомогу, максимально в деталях відповівши на всі їхні запитання.

Скорпіон

Налагоджуючи стосунки з людьми, користуйтеся правилом психологів, які в будь-якій ситуації запитують: «Хочете про це поговорити?»: проблеми, які виникли, можна вирішити, лише ретельно й детально їх обговоривши.

Стрілець

Відчувши занепад сил, відмовтеся від термінової і — особливо! — понаднормової роботи та трохи відпочиньте: для того, щоб повністю відновити сили, знадобиться зовсім небагато часу.

Козоріг

З бажанням допомагати близьким, яке виникло цього дня, потрібно не боротися, а навпаки — всіляко вітати й підтримувати: благородні вчинки сприятливо позначаться на вашому власному житті найближчим часом.

Реклама

Водолій

День ідеально підходить для розв’язання важливої професійної проблеми, яка вже доволі тривалий час не дає вам спокою: сьогодні вам вдасться знайти спосіб залагодити її напрочуд легко і швидко.

Риби

Бажано — звісно, за можливості — провести цей день удома: енергія рідних стін дасть змогу не лише гарно відпочити, а й налаштуватися на плідну роботу протягом усього тижня.