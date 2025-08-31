- Дата публікації
Категорія
- Астрологія
Гороскоп на 1 вересня для всіх знаків зодіаку: день початку вдалих проєктів
День — і це логічно для понеділка — сприятливий для початку нових справ: будь-який проєкт, взятий цього дня в роботу, принесе успіх.
Можна також розпочинати будівництво будинку або дачі, відкривати свою справу чи бізнес. Прилив сил, який багато хто відчує в цей час, необхідно спрямувати на добрі справи — з часом вони повернуться до своїх «авторів» сторицею.
Овен
Гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, необхідно берегти, особливо якщо врахувати, що охочих зіпсувати його буде достатньо, включно з ближнім колом спілкування.
Телець
Спілкуючись з людьми навколо, не варто сподіватися на навіяння, краще заздалегідь продумати тактику, яка необхідна в кожному конкретному випадку — так ви зможете навернути до своєї віри будь-якого незговірливого співрозмовника.
Близнята
Сьогодні — як, зрештою, і завжди — небажано довіряти малознайомим людям: серед них можуть виявитися шахраї, мета яких — обвести вас навколо пальця, причому зроблять вони це максимально віртуозно.
Рак
День обіцяє вам купу приємних сюрпризів, головне — від самого ранку налаштуватися на позитивний лад і приймати все, що пошле вам доля, з вдячністю, що, на жаль, дуже рідко вам вдається.
Лев
Незважаючи на понеділок, вільний від роботи час рекомендується присвятити сім’ї: останнім часом близькі люди бачили вас не так часто, як їм би того хотілося, тож настав час повертати борги.
Діва
Можна ухвалювати важливі рішення, головне — не робити це похапцем, не продумавши всіх можливих наслідків і не прорахувавши всі ймовірні чинники «за» і «проти», інакше легко можна буде помилитися.
Терези
Люди навколо сприйматимуть вас як гуру, поради якого мають величезну цінність — намагайтеся не розчарувати тих, хто звернеться до вас по допомогу, максимально в деталях відповівши на всі їхні запитання.
Скорпіон
Налагоджуючи стосунки з людьми, користуйтеся правилом психологів, які в будь-якій ситуації запитують: «Хочете про це поговорити?»: проблеми, які виникли, можна вирішити, лише ретельно й детально їх обговоривши.
Стрілець
Відчувши занепад сил, відмовтеся від термінової і — особливо! — понаднормової роботи та трохи відпочиньте: для того, щоб повністю відновити сили, знадобиться зовсім небагато часу.
Козоріг
З бажанням допомагати близьким, яке виникло цього дня, потрібно не боротися, а навпаки — всіляко вітати й підтримувати: благородні вчинки сприятливо позначаться на вашому власному житті найближчим часом.
Водолій
День ідеально підходить для розв’язання важливої професійної проблеми, яка вже доволі тривалий час не дає вам спокою: сьогодні вам вдасться знайти спосіб залагодити її напрочуд легко і швидко.
Риби
Бажано — звісно, за можливості — провести цей день удома: енергія рідних стін дасть змогу не лише гарно відпочити, а й налаштуватися на плідну роботу протягом усього тижня.