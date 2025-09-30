Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно займатися тим, що приносить задоволення

Гороскоп на 1 жовтня / © Credits

Займатися сьогодні необхідно лише тим, що приносить задоволення — наприклад, своїм хобі, тоді й день мине легко та непомітно.

Вирішивши налагодити стосунки, які останнім часом були не найкращими, потрібно подбати про подарунок — так можна буде показати близькій людині свою увагу.

Овен

Небажано реагувати на емоційну нестриманість людей навколо аналогічним чином — нічим, окрім тривалого конфлікту, таке зіткнення почуттів і настроїв для вас та вашого візаві не закінчиться.

Телець

Лінощі, які можуть накрити вас цього дня, неприпустимі і вашим союзником точно не стануть — через них можна буде втратити важливий професійний шанс, який перехоплять менш апатичні колеги.

Близнята

Великий запас енергії, який відпустять вам сьогодні зірки, дасть змогу виконати й перевиконати складений на день робочий план, головне — не відволікатися на перекури та телефонні розмови.

Рак

Не найкращий час для старту нового проєкту — на успіх у ньому розраховувати не доводиться, тому від будь-яких починань необхідно відмовитися, а день присвятити підтягуванню старих «хвостів».

Лев

Проєкт, яким ви зараз займаєтеся, може сповільнитися через об’єктивні — незалежні від вас — причини, тож силоміць прискорювати процес небажано, вже завтра все налагодиться саме собою.

Діва

Перерву в роботі, яка несподівано утвориться цього дня, бажано присвятити родині: ви — через тотальну зайнятість — давно не приділяли їй повноцінної уваги, тож сьогодні чудовий час виправити помилку.

Терези

Якщо проєкт, яким ви зайняті, почав розвиватися у напрямку, далекому від задуманого, не варто панікувати — висока ймовірність того, що в початкові плани та розрахунки вкралася помилка, яку тепер можна виправити.

Скорпіон

Перманентна втома, яка не дає вам повноцінно працювати останнім часом, розсіється — відкриється друге дихання, яке дасть змогу переробити безліч справ і водночас — ось дивно! — не втомитися.

Стрілець

Присвятивши першу половину нинішнього дня роботі, пообіді обов’язково потрібно приділити час собі — відвідати перукаря та косметолога, пройтися магазинами або просто провести деякий час на самоті.

Козоріг

Не варто залишати поза увагою знаки, які у великій кількості надсилатиме вам цього дня доля — у них можуть міститися важливі підказки, дотримуючись яких, можна буде досягти поставлених цілей.

Водолій

Чим би ви сьогодні не займалися, не можна сумніватися у правильності своїх дій — занижена самооцінка може призвести до значної втрати енергії, яка необхідна як для роботи, так і для домашніх клопотів.

Риби

Начальству на очі цього дня краще не потрапляти — воно може вирішити, що вам нічим зайнятися, і навантажить додатковими справами, а пояснювати, що вам і так не бракує роботи, буде пізно — воно вже зробить свій висновок.

