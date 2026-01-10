Гороскоп на 11 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли всі стануть розумнішими

Три сніговики на тлі засніженого пейзажу / © www.credits

Успішною в цей час буде будь-яка, пов’язана з ними, робота: рекомендується займатися науковою діяльністю, літературною творчістю, журналістикою. Можна займатися самоосвітою, вибравши для неї ту сферу, яка нам найцікавіша і найважливіша.

Овен

Якщо вам необхідно переконати когось у своїй правоті, цей день — оптимальний час для цього: ви будете на рідкість красномовні і знайдете саме ті доводи, які вразять найбільш незговірливих співрозмовників.

Телець

Близьких не варто обдурювати ніколи, а цього дня — особливо: брехня доволі швидко вийде назовні, а от тріщину у стосунках, що утвориться в результаті, закрити, можливо, вже й не вдасться.

Близнята

День, незважаючи на вихідний, сприятливий для навчання: за рекордно короткий — добовий — термін вам вдасться засвоїти максимальну кількість інформації, яка найближчим часом стане в пригоді в роботі.

Рак

Хто б не звернувся до вас із проханням про допомогу, постарайтеся її надати, до того ж, зробити це максимально швидко і без додаткових умовлянь і нагадувань: здійснене цього дня добро повернеться сторицею.

Лев

На роботі не варто братися за нові проєкти, не підтягнувши старі «хвости», про які ви, можливо, встигли забути: вони весь час гальмуватимуть рух уперед і, зрештою, поставлять хрест на всіх ваших планах.

Діва

З великою увагою слід поставитися до нових фактів, які абсолютно несподівано стануть відомими цього дня, — деякі з них можуть стати в пригоді у вирішенні питань професійного характеру.

Терези

День мине успішно тільки в разі заздалегідь складеного — ретельного і докладного — плану, інакше, відволікаючись на вирішення супутніх питань, ви не встигнете зробити головного, а дорогоцінний час мине марно.

Скорпіон

Найкраще, що можна зробити, випадково ставши володарем чужої таємниці, це одразу ж про неї забути — проговорившись про неї, ви — в особі її володаря — отримаєте ворога надовго, можливо — на все життя.

Стрілець

Мрії, візуалізовані цього дня, згодом обов’язково стануть реальністю — головне, запитувати дива у Всесвіту максимально, не соромлячись і не будучи скромними, тоді є шанс отримати хоча б половину.

Козоріг

Не варто поспішати із завершенням проєкту, яким ви займалися весь попередній час — спершу виправте всі дрібні недоробки, щоб не довелося повертатися до роботи над ним знову і знову.

Водолій

Небажано братися за серйозні проєкти — цього дня для їхнього здійснення вам не вистачить ні куражу, ні енергії, тому краще зосередитися на дрібних справах, які не потребують особливого напруження.

Риби

Якщо у вас є досвід, яким можна поділитися з іншими, зробіть це сьогодні: заплануйте на цей день читання лекції наживо або проведення тренінгу через Інтернет — ваші поради та рекомендації стануть у пригоді іншим.

