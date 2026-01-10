ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
414
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 11 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли всі стануть розумнішими

День посилення інтелектуальних і розумових здібностей, яке відчують на собі навіть найбільш недалекі люди.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Три сніговики на тлі засніженого пейзажу

Три сніговики на тлі засніженого пейзажу / © www.credits

Успішною в цей час буде будь-яка, пов’язана з ними, робота: рекомендується займатися науковою діяльністю, літературною творчістю, журналістикою. Можна займатися самоосвітою, вибравши для неї ту сферу, яка нам найцікавіша і найважливіша.

Овен

Якщо вам необхідно переконати когось у своїй правоті, цей день — оптимальний час для цього: ви будете на рідкість красномовні і знайдете саме ті доводи, які вразять найбільш незговірливих співрозмовників.

Телець

Близьких не варто обдурювати ніколи, а цього дня — особливо: брехня доволі швидко вийде назовні, а от тріщину у стосунках, що утвориться в результаті, закрити, можливо, вже й не вдасться.

Близнята

День, незважаючи на вихідний, сприятливий для навчання: за рекордно короткий — добовий — термін вам вдасться засвоїти максимальну кількість інформації, яка найближчим часом стане в пригоді в роботі.

Рак

Хто б не звернувся до вас із проханням про допомогу, постарайтеся її надати, до того ж, зробити це максимально швидко і без додаткових умовлянь і нагадувань: здійснене цього дня добро повернеться сторицею.

Лев

На роботі не варто братися за нові проєкти, не підтягнувши старі «хвости», про які ви, можливо, встигли забути: вони весь час гальмуватимуть рух уперед і, зрештою, поставлять хрест на всіх ваших планах.

Діва

З великою увагою слід поставитися до нових фактів, які абсолютно несподівано стануть відомими цього дня, — деякі з них можуть стати в пригоді у вирішенні питань професійного характеру.

Терези

День мине успішно тільки в разі заздалегідь складеного — ретельного і докладного — плану, інакше, відволікаючись на вирішення супутніх питань, ви не встигнете зробити головного, а дорогоцінний час мине марно.

Скорпіон

Найкраще, що можна зробити, випадково ставши володарем чужої таємниці, це одразу ж про неї забути — проговорившись про неї, ви — в особі її володаря — отримаєте ворога надовго, можливо — на все життя.

Стрілець

Мрії, візуалізовані цього дня, згодом обов’язково стануть реальністю — головне, запитувати дива у Всесвіту максимально, не соромлячись і не будучи скромними, тоді є шанс отримати хоча б половину.

Козоріг

Не варто поспішати із завершенням проєкту, яким ви займалися весь попередній час — спершу виправте всі дрібні недоробки, щоб не довелося повертатися до роботи над ним знову і знову.

Водолій

Небажано братися за серйозні проєкти — цього дня для їхнього здійснення вам не вистачить ні куражу, ні енергії, тому краще зосередитися на дрібних справах, які не потребують особливого напруження.

Риби

Якщо у вас є досвід, яким можна поділитися з іншими, зробіть це сьогодні: заплануйте на цей день читання лекції наживо або проведення тренінгу через Інтернет — ваші поради та рекомендації стануть у пригоді іншим.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
414
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie