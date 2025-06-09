Гороскоп на 10 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли нас переслідуватимуть безліч спокус

Гороскоп на 10 червня для всіх знаків зодіаку / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Наша поведінка визначатиметься не розумом і логікою, а інстинктами — переважно ницими, які можуть змусити робити вчинки, про які вже завтра доведеться пошкодувати.

Також дуже важливо чинити опір бажанню йти на поводі у власних слабкостей, тому час сприятливий для голодування та дієт, які будуть корисними як для фізичної форми, так і для душевного стану.

Овен

Не найприємніша несподіванка може статися у стосунках з людиною, яку ви звикли вважати близькою: своїм вчинком вона може поставити під сумнів вашу з нею давню і добру дружбу.

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Телець

Сьогодні дуже важливо звернути увагу на поведінку своїх дітей — особливо тинейджерського віку: вони можуть потрапити під вплив непорядних людей, що може негативно позначитися на їхній поведінці.

Близнята

Лінощі сьогодні долатимуть вас із подвоєною силою, та незважаючи на це, необхідно протиставити їм активні дії, причому як на роботі, так і вдома, де завжди знайдеться поле для діяльності.

Рак

Енергію, якої цього дня буде надміру, дуже важливо спрямувати на зміцнення не власного, а чужого добробуту: що більше добра ви зробите іншим людям, то швидше отримаєте його у вигляді бумеранга.

Лев

Замахуватися сьогодні варто лише на великі і справді серйозні справи — «дрібнички» заберуть дуже багато часу й сил, але, на жаль, успішними не будуть, тож небажано витрачати на них цінні ресурси.

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Діва

Люди навколо сьогодні будуть особливо щедрі на поради — лише лінивий не повчатиме вас, як вчиняти в поточній ситуації, проте жити потрібно лише власним розумом, тоді й ділитися успіхом ні з ким не доведеться.

Терези

День, незважаючи на розпал робочого тижня, категорично не підходить для роботи — пуття від неї сьогодні не буде, але й байдикувати теж не варто: наприклад, можна навести лад у документах.

Скорпіон

Сьогодні необхідно відмовитися від будь-яких — навіть незначних — придбань: надто висока ймовірність того, що вони виявляться невдалими, тож згодом доведеться шкодувати про витрачені на них гроші.

Стрілець

Претензії на вашу адресу з боку рідних чи друзів матимуть під собою вагомі підстави, тож замість того, щоб сперечатися та ображатися, краще прислухатися до думки людей, які щиро бажають вам добра.

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Козоріг

Напади гніву, які можуть «накривати» вас цього дня, свідчитимуть про те, що у вашому житті не все йде так, як потрібно — необхідно проаналізувати свої помилки, а потім і виправити їх.

Водолій

День бажано провести на самоті — лише так ви зможете оминути численні спокуси, які чатуватимуть на вас на кожному кроці, інакше перед ними можна і не встояти.

Риби

Зірки наполегливо рекомендують вам стежити не лише за своїми вчинками і словами, а й за думками — під їхнім впливом можна припуститися прикрої помилки, про яку згодом доведеться довго шкодувати.

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