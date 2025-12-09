ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 10 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли активними будуть навіть найледачіші

День змін у всіх сферах життя — від професійної та фінансової до ділової, а також особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 10 грудня

Гороскоп на 10 грудня / © Credits

Активними в цей час стають навіть найбільш ледачі з нас. Не маючи впевненості в правильності свого рішення, краще не ухвалювати його взагалі, інакше ймовірні серйозні, зокрема й неприємні, наслідки.

Гарний час для початку поїздок — як ділових, так і розважальних, тобто можна вирушати в подорожі та відрядження.

Овен

Буде потрібно виявити якість характеру, за яку представників вашого знака зазвичай лають, — завзятість. Хоч би як вас намагалися переконати в тому, що ви чините неправильно, стійте на своєму, і перемога буде за вами.

Телець

Можливо, життєва ситуації для вас складатиметься не найкращим чином — спробуйте подивитися на неї не з трагічного, а з комічного боку, і проблеми можуть розсмоктатися самі собою.

Близнята

Намагайтеся не обдурювати близьких людей навіть у дрібницях: брехня цього дня дуже швидко відкриється, а зруйновані нею стосунки з тим, хто вам дорогий, можуть так ніколи більше і не відновитися в колишньому обсязі.

Рак

Серед зустрічей і знайомств цього дня трапиться одне, на яке слід звернути особливу увагу: людині, яка в цей час несподівано ввійде у ваше життя, згодом належить зіграти в ньому серйозну роль.

Лев

На роботі не варто відмовлятися від пропозиції тільки тому, що вона здасться вам малоцікавою — згодом ви переглянете свої погляди на цей проєкт у кращий бік, тож не варто поступатися нею іншому.

Діва

Зміни, які несподівано почнуться у вашому житті цього дня, спочатку можуть здатися незначними, але не поспішайте робити про них поспішні висновки — з часом вони набудуть глобального масштабу.

Терези

Відстоювати свою думку можна і потрібно, але — в рамках розумного: використовувати заборонені прийоми у вигляді образи незгодних усе-таки не варто — не всі засоби хороші заради досягнення своїх цілей.

Скорпіон

Удача супроводжуватиме представників знака в усіх галузях, але особливу увагу потрібно звернути на сферу фінансів: зірки рекомендують відкривати банківські рахунки і підписувати перспективні договори.

Стрілець

Бажання прийти на допомогу тим, хто цього потребує, звісно, гідне всіляких похвал, але не варто робити цього на шкоду власним інтересам — не можна нескінченно жертвувати собою заради схвалення оточення.

Козоріг

Зустріч із людиною з минулого, яка можлива цього дня, принесе не тільки приємні спогади й емоції, а й підкаже вихід із ситуації, над розв’язанням якої ви давно — і поки що безплідно — думаєте.

Водолій

Нинішній день сприятливий для важливих ділових переговорів, які не тільки можна, а й потрібно призначати на цей час: рідкісне порозуміння дасть змогу вирішити всі — навіть найскладніші — професійні питання.

Риби

На пропозицію про підвищення по службі, яка може надійти в цей час від безпосереднього керівництва, потрібно погоджуватися, не роздумуючи, — другого настільки ж вдалого шансу найближчим часом може не трапитися.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
69
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie