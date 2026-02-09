Гороскоп на 10 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли нам доведеться зіткнутися з ошуканством

Птахи на снігу / © Credits

Як правило, вони платять нам тим самим — багатьом із нас доводиться стикатися з обманом, зрадою близьких друзів і зрадами коханих людей.

Не існує чітких інструкцій про те, як слід чинити в кожному конкретному випадку — це залежить від безлічі чинників і обставин.

У будь-якому разі не варто поспішати — необхідно все обміркувати і зважити, тоді й стане зрозуміло, чи можна продовжити такі стосунки, чи краще від них відмовитися.

Овен

Необхідно дотримуватися плану, наміченого на нинішній день напередодні: можливо, знайдуться люди, які — з корисливих інтересів — почнуть умовляти вас відмовитися від нього — не варто йти у них на поводі.

Телець

Навіть якщо вам дуже важливо обговорити з керівництвом важливі професійні — або фінансові — теми, краще перенести розмову на інший день — сьогодні досягти взаєморозуміння не вдасться

Близнята

Будь-які зустрічі романтичного характеру сьогодні приречені на невдачу, тому, навіть якщо їх було заплановано заздалегідь, краще їх скасувати: унаслідок такого спілкування стосунки можуть зіпсуватися всерйоз і надовго.

Рак

Сьогодні дуже важливо стежити не тільки за своїми вчинками і словами, а й за думками: ненавмисне недобре побажання, що прослизнуло в голові, комусь із оточення швидко здійсниться, і — тут же повернеться назад.

Лев

Не дозволяйте втягувати себе в змови та інтриги, які можуть затіяти колеги, особливо, якщо в них ніяк не задіяні ваші особисті інтереси, займайтеся своїми безпосередніми робочими обов’язками.

Діва

Професійна пропозиція — наприклад, обійняти нову посаду або перейти на інше місце роботи — насправді виявиться не такою вже й вигідною, як може здатися на перший погляд — цей крок необхідно продумати.

Терези

Зважитися на провокації, мета яких — порушити вашу душевну рівновагу, сьогодні здатні не тільки недоброзичливці, а й близькі люди — намагайтеся ігнорувати їхні слова, пропускаючи їх повз вуха.

Скорпіон

Від початку роботи над серйозними професійними проєктами сьогодні краще відмовитися, але якщо ви не можете сидіти склавши руки, підтягніть «хвости», які накопичилися, однаково за вас ніхто цього не зробить.

Стрілець

Перш ніж стрімголов кинутися на допомогу людині, яка звернеться до вас по допомогу, переконайтеся в тому, що вона справді потребує підтримки та сприяння — найімовірніше, йтиметься про банальне шахрайство.

Козоріг

День, коли скандал із близькою — або не дуже — людиною може спалахнути з будь-якого — навіть незначного — приводу, тому намагайтеся не встрявати в конфлікти, навіть якщо вам здаватиметься, що ви зобов’язані це зробити.

Водолій

День, коли не можна ризикувати наявними у вас коштами — він несприятливий для будь-яких фінансових операцій: особливо не рекомендується укладати договори, закріплені важливими документами.

Риби

Стежити за своїми висловлюваннями необхідно завжди, але сьогодні — особливо: будь-яке — навіть необережне — слово загрожує конфліктом, «завдяки» якому легко можна буде набути серйозного ворога.

