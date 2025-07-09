Гороскоп на 10 липня для всіх знаків зодіаку: день чистої та потужної енергетики

Гороскоп на 10 липня

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Успішними обіцяють бути будь-які справи, але особливу увагу слід звернути на все, що так чи інакше стосуватиметься інтелектуальної діяльності — наукової роботи, викладання, навчання у закладах будь-якого рівня.

Овен

Підхожий час для остаточного з’ясування стосунків із людиною, з якою ви перебуваєте в стані перманентної сварки: час вирішувати, миритися або остаточно розлучатися.

Телець

Найголовніше цього дня — стримувати свої емоційні пориви: знайдуться люди, які захочуть спровокувати вас, не варто давати їм привід для радості.

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Близнята

Енергію, в якій цього дня не буде нестачі, необхідно направити на догляд за власним домом — вимити підлоги та вікна, перепрати штори та покривала, викинути речі, які вам більше не потрібні.

Рак

Нинішній день може стати тестовим у спілкуванні з оточенням: ситуації, в які ви з ним потрапите, виведуть недоброзичливців на чисту воду, вам залишиться зробити висновки.

Лев

Варто бути максимально стійким до спокус, які можуть переслідувати вас у цей час: так, якщо ви вирішили сісти на дієту, потрібно утриматися від шкідливих продуктів.

Діва

Від важливого рішення цього дня краще відмовитись, навіть якщо близька людина чи керівництво наполягатиме на тому, щоб ви його ухвалили — обов’язково вимагайте часу на роздуми.

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Терези

Поставивши перед собою мету, йдіть до неї безпосередньо, не відволікаючись на дрібниці, які іноді виникатимуть і вимагатимуть до себе уваги, інакше ризикуєте весь день тупцювати на місці.

Скорпіон

День, коли необхідно бути скромнішим і не демонструвати оточенню власну досконалість, навіть якщо об’єктивно вона має місце, йому це гарантовано не сподобається.

Стрілець

Головне сьогодні — дотримуватися міри у всьому — починаючи від харчування і закінчуючи спілкуванням із людьми з оточення: не варто переходити межу, що відокремлює стриманість від вседозволеності.

Козоріг

За першої ж нагоди вирушайте на природу: неважливо, це буде поїздка до моря або на дачу в найближчому передмісті — головне — зміна атмосфери і свіже повітря.

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Водолій

Від ділових і фінансових угод краще відмовитися: нічого не станеться, якщо ви перенесете їх на кілька днів, зате вам вдасться уникнути прикрої помилки, зокрема друкарської, або прорахунку.

Риби

Не варто витрачати відпущену на цей день енергію даремно — якщо вдасться зберегти і акумулювати її, трудові досягнення приємно вразять не тільки вас, а й ваше безпосереднє керівництво.

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