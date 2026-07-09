Гороскоп на 10 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто звернути увагу на знаки вищих сил

Лілії

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У цей час астрологи радять провести час у тиші та спокої, присвятивши його внутрішній роботі: аналізу ситуації, що склалася в житті, пошуку шляхів її вирішення, складанню планів на майбутнє.

Також слід звернути увагу на знаки, які можуть надсилати нам вищі сили: навіть випадково почута фраза може стати підказкою щодо того, як вчинити в певній життєвій ситуації.

Овен

Спілкуватися з неприємними людьми слід лише у разі крайньої необхідності, та й то, скоротивши розмову до мінімуму, інакше останні моральні сили доведеться витратити на відновлення душевного спокою.

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Телець

Реалізацію своїх планів — як професійних, так і побутових — бажано відкласти на інший час, сьогодні потрібно берегти сили, які майже вичерпалися, — найближчим часом вони вам знадобляться.

Близнята

Зірки радять присвятити сьогоднішній — п’ятничний — день посиленню позитивної енергетики свого дому: для цього необов’язково все мити, головне — викинути те, чим ви вже давно не користуєтеся.

Рак

Сьогодні краще утриматися від роботи над серйозними професійними проєктами — у п’ятницю на це однаково не вистачить сил, тому краще зайнятися щоденними рутинними обов’язками, без яких не обійтися.

Лев

Яким би сильним не було бажання витратити певну суму грошей на не найнеобхідніші, але приємні дрібниці, необхідно йому протистояти, інакше вже завтра ви будете шкодувати про те, як нерозумно розпорядилися коштами.

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Діва

Ухвалюючи важливе рішення, потрібно «радитися» не з аргументами розуму, а з інтуїцією: все логічно прорахувати й передбачити вам однаково не вдасться, тож треба діяти за натхненням — це виявиться найправильнішим.

Терези

Вільний час, а його у представників вашого знака сьогодні буде чимало, слід присвятити наведенню ладу в документах, інакше в найневідповідніший момент ви не знайдете в них важливої довідки.

Скорпіон

Не варто недооцінювати розлад, який може виникнути у стосунках із близькою людиною: попри його уявну дріб’язковість та незначність, він може призвести до серйозних наслідків у вигляді розставання.

Стрілець

Настав час згадати про справи, які свого часу з найрізноманітніших причин були відкладені; тепер потрібно вирішити, що з ними робити далі — завершити їх чи остаточно закрити через їхню безперспективність.

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Козоріг

Представники вашого знака рідко втручаються в життя оточення, але цього дня ви можете помилково вирішити, що без вашої участі воно не обійдеться, і в результаті ваша нав’язливість може призвести до сварки.

Водолій

Цей день категорично не підходить для професійної діяльності — усе складатиметься всупереч вашим намірам, тому намагайтеся знайти для себе інші заняття, найприємнішим із яких стане відпочинок.

Риби

Дізнавшись про сварку двох близьких вам людей, розсудливо відійдіть убік: у цій ситуації вони повинні розібратися самі, а ваше втручання не принесе користі ні їм, ні вам — навпаки, ви посваритеся з обома сторонами.

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