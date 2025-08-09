Гороскоп на 10 серпня для всіх знаків зодіаку: день байдужості, лінощів та пасивності

Гороскоп на 10 серпня / © Credits

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Цей час також називають «дзеркальним»: все, що трапиться протягом доби, буде відображенням як нашого внутрішнього світу, так і вчинків, які ми зробили останнім часом, тому будуть події щасливими та вдалими чи навпаки, залежить лише від нас самих — точніше від того, що ми останнім часом морально «напрацювали».

Овен

Не варто відповідати на недоброзичливі випади вашого оточення відповідним — агресивним — чином: таким чином конфлікт, що назріває, вийде на новий — більш серйозний — рівень.

Телець

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій — особливо тих, у яких важливий баланс: вам легко вдасться звести дебет із кредитом — тобто прибуток із витратами — і успішно заплатити за всіма рахунками.

Близнята

Може з’явитися багато охочих звалити на вас власну роботу — не варто йти на поводі у людей, які захочуть в’їхати до раю на чужому горбі, інакше вони згодом сядуть вам на голову та ще й ноги звісять.

Рак

Чітко намітивши професійну мету, не варто метатися з боку на бік і, тим паче, відступати назад — удача любить завзятих і наполегливих, а від невпевнених у собі може й відвернутися.

Лев

Близьких людей не варто обдурювати будь-якого дня, але сьогодні — особливо: брехня практично одразу вийде назовні — і стосункам буде завдано серйозної шкоди, тому не варто ними ризикувати.

Діва

Поповнити запас енергії, в якій відчуватиметься гострий недолік, можна буде, займаючись улюбленою справою і спілкуючись з тими, у кого її в надлишку — насамперед, маленькими дітьми та домашніми тваринами.

Терези

Небажано вірити словам, якими б красивими вони не були, які, подібно до локшини, вішатимуть вам на вуха ваші знайомі: брати до уваги варто лише конкретні справи — вони не зможуть обдурити.

Скорпіон

Не варто сперечатися з людьми, які дотримуються відмінної від вашої точки зору: переконати їх у своїй правоті однаково не вдасться, до того ж варто згадати, що вони мають право на свою власну думку.

Стрілець

Усі свої задуми — як професійні, так і побутові — вдасться здійснити лише тим, хто заздалегідь становитиме докладний план справ на день: дотримуючись його, можна буде встигнути все й навіть більше.

Козоріг

Не варто використовувати задля своїх — корисливих цілей — інших людей: такий спосіб, відверто нечесний, можливо, і дозволить досягти поставленої мети, але згодом про нього доведеться пошкодувати.

Водолій

Цього дня бажано якнайменше уваги приділяти чуткам та пліткам, а ще краще їх взагалі не слухати: серед них буде багато фейків, а ви встигнете прийняти їх близько до серця та почнете перейматися.

Риби

Нинішній день зірки рекомендують вам провести на самоті: тісне спілкування з людьми — особливо це стосується рідних та близьких — може призвести не лише до серйозного, а й до тривалого розладу у стосунках.

