Гороскоп на 10 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна починати будь-які нові справи

Гороскоп на 10 травня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Активність і стрімкість, які вирізнятимуть кожного з нас у цей час, дозволять зрушити гори, проте — за однієї умови: важливо витрачати сили лише на те, що дійсно важливо й потрібно, а все інше краще відкласти на потім, інакше можна дуже швидко втратити сили та зійти з дистанції.

Овен

До великого грошового надходження, яке можливе цього дня, рекомендується поставитися вкрай відповідально — значну його частину необхідно, не витрачаючи, відкласти на непередбачені витрати.

Телець

Можна — і потрібно! — закладати позитивну програму на найближче майбутнє: скористайтеся сприятливими обставинами, а заразом і бурхливою фантазією, щоб покращити свою життєву ситуацію.

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Близнята

Що більше добра цього дня ви зробите людям, які вас оточують, то швидше воно повернеться до вас бумерангом в об’ємі, який значно перевершує початковий, тож не варто бути скромними.

Рак

Єдиний спосіб вдало пережити непростий для вас день — від самого ранку налаштовуватися на хороше, це той випадок, коли горезвісне, проте все ж дієве позитивне мислення дасть реальні результати.

Лев

Цього дня можна починати — або планувати — довгоочікуваний ремонт, наприклад, розробляти дизайн-проєкт, складати кошторис і прицінюватися до будівельних матеріалів, які вам підходять.

Діва

Ухваливши важливе рішення, над яким ви давно роздумували, намагайтеся не відкладати дії щодо його реалізації на потім, інакше призначена для цього енергія буде витрачена даремно.

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Терези

Шанс значно покращити свій фінансовий стан, який випаде цього дня, в жодному разі не можна втрачати — найближчим часом такий вдалий збіг обставин навряд чи повториться.

Скорпіон

День не підходить для роздумів і розгойдування: усвідомивши, до якої мети потрібно йти, намагайтеся діяти активно і не сумніваючись у власних силах — вони, найімовірніше, з непереборною силою тягнутимуть вас назад.

Стрілець

Змінити своє життя на краще зможуть лише ті з вас, хто готовий довго й наполегливо працювати на результат — з неба на голову жодні блага в цей час нікому на голову не впадуть, не варто про це навіть мріяти.

Козоріг

Настав час повернутися до справ, які якийсь час тому ви відклали через безперспективність, та тепер ви зможете поглянути на них під іншим — зрозумілішим вам — кутом зору.

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Водолій

Останнім часом ви стали приділяти менше уваги своєму зовнішньому вигляду — схоже, настав час попрацювати над своїм іміджем, для чого важливо влаштувати шопінг — придбання виявляться більш ніж вдалими.

Риби

Навіть найнетриваліша і найнезначніша розмова з кимось із друзів чи знайомих може розплющити очі як на саму людину, так і на її до вас справжнє ставлення — візьміть факти до відома.

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