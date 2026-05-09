Гороскоп на 10 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо зберігати душевний спокій

Охочих порушити їх буде досить багато — не варто дозволяти їм псувати нам настрій у вихідний день.

Найголовніше — абстрагуватися від зовнішніх подразників і зосередитися на чомусь приємному: своєму хобі, спогляданні предметів мистецтва чи краєвидів за вікном поїзда або автомобіля.

Стосунки з оточенням — зокрема й близькими людьми — радості сьогодні не принесуть, тому бажано максимально скоротити спілкування з ними.

Овен

Найкраще, що можна зробити у спілкуванні з недоброзичливцями, це обернути їхню внутрішню «отруту» проти них самих, що необхідно зробити у відповідь на можливі провокації та недружні випади з їхнього боку.

Телець

Перш ніж почати з’ясовувати стосунки з близькою людиною, переконайтеся в тому, що вам вистачить необхідних для цього спокою та витримки, інакше може виникнути небажаний і тривалий конфлікт.

Близнята

Можливо, до вас дійде неприємна чутка, що стосується вас або когось із близьких вам людей: не поспішайте брати її близько до серця — краще подумайте, яку — найімовірніше, корисливу — мету переслідував пліткар.

Рак

Нездужання, яке ви можете відчути від самого ранку, найімовірніше, буде пов’язане з втомою, що накопичилася останнім часом, тому й «лікувати» її потрібно відповідним чином: наприклад, як слід відпочити.

Лев

Спілкуватися з людьми, які викликають негативні емоції, небажано завжди, але сьогодні це може бути особливо небезпечним: у результаті буде втрачено енергію, яку можна було б витратити з користю.

Діва

Несподівану — і вельми щедру — пропозицію добре заробити, що надходить від когось із друзів або знайомих, особливо якщо для неї не доведеться нічого робити, потрібно сприйняти з особливою обережністю.

Терези

День, коли зірки рекомендують представникам знака менше говорити і більше слухати — так ви станете володарями цінної для вас інформації, яку не змогли б отримати в жодній іншій ситуації.

Скорпіон

Намагайтеся не втручатися в чуже особисте життя, навіть якщо події стосуватимуться близьких вам людей: дозвольте їм самостійно розібратися в ситуації й ухвалити рішення — ваше втручання все зіпсує.

Стрілець

Незважаючи на вихідний, який передбачає розслаблення, не варто піднімати собі настрій за допомогою алкогольних напоїв: коли їхній вплив розсіється, ви почуватиметеся ще гірше, ніж до цього.

Козоріг

Перш ніж висловити своє невдоволення кимось із оточення, добре подумайте про те, як ваша думка про них відіб’ється на ваших подальших стосунках — можливо, у цьому разі краще стриматися і промовчати.

Водолій

Від серйозних і дорогих закупів цього дня краще відмовитися — з великою часткою ймовірності вони виявляться невдалими і змусять вас довго шкодувати про марно витрачені — до того ж, чималі — гроші.

Риби

Відвертість сьогодні може дуже дорого вам коштувати, тому, перш ніж розповісти кому-небудь про суто особисті речі, подумайте: чи хочете ви, щоб ці факти вашої біографії стали відомі всьому вашому оточенню?

