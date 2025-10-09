Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли талан сприятиме активним

Гороскоп на 10 жовтня / © Credits

Реклама

У цей час також змінюється ставлення до навколишнього світу і людей, які перебувають поруч, з різко негативного на позитивне: а в питаннях, які ще вчора здавалися безнадійними, сьогодні з’явиться промінь світла і, відповідно, надії на їхнє вале вирішення.

Талан сприятиме тим, хто діє, а не розраховує на манну небесну.

Овен

Головна «зброя», яка допоможе у розв’язанні будь-яких питань, віра в себе і свої сили — без неї вам, найімовірніше, сьогодні навіть найпростіші завдання розв’язати не вдасться, не кажучи вже про серйозніші справи.

Реклама

Телець

Братися за нові справи можна тільки тоді, коли буде завершено й остаточно «закрито» старі, інакше нічого домогтися не вдасться — «хвости» тягнутимуть назад і нічого не дадуть зробити.

Близнята

Домогтися поставленої професіональної мети дадуть змогу розроблені заздалегідь тактика і стратегія, тож варто витратити час і визначитися з тим, якими силами і засобами ви досягатимете бажаного.

Рак

Ініціативу цього дня всіляко вітатиме як керівництво, так і зірки, тому можна, не побоюючись чужої критики, проявляти її, до того ж як у професійній сфері, так і в особистому житті.

Лев

Несподівані, але цілком заслужені фінансові надходження дадуть змогу розв’язати накопичені проблеми матеріального штибу, а заразом і потішити себе нехай невеликим, але дуже приємним придбанням.

Реклама

Діва

Останнім часом ви ударно попрацювали, тож нинішній день, тим паче, що робочий тиждень рухається до фіналу, можна і потрібно присвятити відпочинку, під яким, утім, можна розуміти зміну роду діяльності.

Терези

Велика ймовірність стати жертвою обману, до того ж представити вам неправдиві відомості можуть як колеги, так і близькі люди, внаслідок чого навіть невелика брехня може стати причиною серйозних проблем.

Скорпіон

У тому, що ризик — благородна справа, сьогодні вам вдасться переконатися на власному досвіді: головне, вдаючись до рішучих дій, все-таки прорахувати свої кроки наперед і уявляти їхній кінцевий підсумок.

Стрілець

Сьогодні можна братися за будь-яку — навіть дуже складну — справу: талан буде на вашому боці, і ви зможете з нею впоратися, особливо якщо ви — абсолютно недоречно — не почнете сумніватися у своїх силах.

Реклама

Козоріг

Нинішній день сприятливий для будь-яких переговорів — як ділового, так і особистого характеру: співрозмовники легко підуть назустріч і підтримають будь-які ваші пропозиції — навіть ті, про які вчора й чути не хотіли.

Водолій

Креативні ідеї спадатимуть вам на думку в такій кількості, що тільки встигай записувати — до того ж, застосувати їх можна буде навіть у найвіддаленіших від творчості — наприклад, технічних — галузях.

Риби

Навіть якщо близькі люди випробовуватимуть ваше терпіння, необхідно тримати себе в руках і не реагувати на їхні слова та вчинки — сварка, що стане наслідком, вам зараз — утім, як завжди — не потрібна.

Читайте також: