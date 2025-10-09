- Дата публікації
Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли талан сприятиме активним
День, коли можна втілювати в життя будь-які — навіть наймасштабніші — ідеї: умови для цього складуться максимально сприятливі.
У цей час також змінюється ставлення до навколишнього світу і людей, які перебувають поруч, з різко негативного на позитивне: а в питаннях, які ще вчора здавалися безнадійними, сьогодні з’явиться промінь світла і, відповідно, надії на їхнє вале вирішення.
Талан сприятиме тим, хто діє, а не розраховує на манну небесну.
Овен
Головна «зброя», яка допоможе у розв’язанні будь-яких питань, віра в себе і свої сили — без неї вам, найімовірніше, сьогодні навіть найпростіші завдання розв’язати не вдасться, не кажучи вже про серйозніші справи.
Телець
Братися за нові справи можна тільки тоді, коли буде завершено й остаточно «закрито» старі, інакше нічого домогтися не вдасться — «хвости» тягнутимуть назад і нічого не дадуть зробити.
Близнята
Домогтися поставленої професіональної мети дадуть змогу розроблені заздалегідь тактика і стратегія, тож варто витратити час і визначитися з тим, якими силами і засобами ви досягатимете бажаного.
Рак
Ініціативу цього дня всіляко вітатиме як керівництво, так і зірки, тому можна, не побоюючись чужої критики, проявляти її, до того ж як у професійній сфері, так і в особистому житті.
Лев
Несподівані, але цілком заслужені фінансові надходження дадуть змогу розв’язати накопичені проблеми матеріального штибу, а заразом і потішити себе нехай невеликим, але дуже приємним придбанням.
Діва
Останнім часом ви ударно попрацювали, тож нинішній день, тим паче, що робочий тиждень рухається до фіналу, можна і потрібно присвятити відпочинку, під яким, утім, можна розуміти зміну роду діяльності.
Терези
Велика ймовірність стати жертвою обману, до того ж представити вам неправдиві відомості можуть як колеги, так і близькі люди, внаслідок чого навіть невелика брехня може стати причиною серйозних проблем.
Скорпіон
У тому, що ризик — благородна справа, сьогодні вам вдасться переконатися на власному досвіді: головне, вдаючись до рішучих дій, все-таки прорахувати свої кроки наперед і уявляти їхній кінцевий підсумок.
Стрілець
Сьогодні можна братися за будь-яку — навіть дуже складну — справу: талан буде на вашому боці, і ви зможете з нею впоратися, особливо якщо ви — абсолютно недоречно — не почнете сумніватися у своїх силах.
Козоріг
Нинішній день сприятливий для будь-яких переговорів — як ділового, так і особистого характеру: співрозмовники легко підуть назустріч і підтримають будь-які ваші пропозиції — навіть ті, про які вчора й чути не хотіли.
Водолій
Креативні ідеї спадатимуть вам на думку в такій кількості, що тільки встигай записувати — до того ж, застосувати їх можна буде навіть у найвіддаленіших від творчості — наприклад, технічних — галузях.
Риби
Навіть якщо близькі люди випробовуватимуть ваше терпіння, необхідно тримати себе в руках і не реагувати на їхні слова та вчинки — сварка, що стане наслідком, вам зараз — утім, як завжди — не потрібна.
