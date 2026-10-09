ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1246
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 10 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто приділити увагу особистому життю

День потужної енергії, яку зірки рекомендують спрямувати на важливі — обов’язково творчі — процеси, що в суботу стосуватимуться дому та побуту.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Осінній натюрморт

Осінній натюрморт / © Credits

Але особливу увагу варто приділити особистому життю — саме в ньому зараз відбуватимуться найважливіші та найцікавіші процеси.

Можна — і потрібно — налагоджувати стосунки з друзями та — особливо! — з коханими людьми, домовлятися про романтичні побачення та вечірки, дарувати подарунки та влаштовувати сюрпризи.

Овен

Цей день сприятливий для візиту до свого перукаря: разом із відрослим волоссям вам вдасться позбутися негативу, що накопичився протягом тривалого часу, і це допоможе покращити життя, а, можливо, й відкрити в ньому нову сторінку.

Телець

Цей день — як і годиться у перший день тижня — бажано присвятити відпочинку: прогулятися на свіжому повітрі, зайнятися під силу видом спорту — це дозволить відновити сили, що вичерпуються, і накопичити енергію, яка знадобиться вам уже на початку наступного робочого тижня.

Близнята

На цей день — а особливо вечір — не тільки можна, а й варто домовитися про романтичне побачення з коханою людиною або зустріч із друзями — особливо з тими, кого ви давно не бачили: у будь-якому разі зустріч принесе максимум задоволення.

Рак

Якщо ви, незважаючи на вихідний, вирішите взятися за роботу над новим професійним проєктом, у вас, найімовірніше, нічого не вийде — ви лише даремно витратите час, який можна — і потрібно — витратити на відпочинок і відновлення сил — як фізичних, так і моральних.

Лев

Чим би ви не вирішили зайнятися цими вихідними — вирішенням професійних питань чи господарсько-побутовими справами, намагайтеся не перевтомлюватися, пам’ятайте: робота — це робота, а про повноцінний відпочинок — тим паче в цей час — теж не можна забувати.

Діва

Цей день — особливо з огляду на те, що за календарем вихідний — зірки радять присвятити турботі про себе: необхідно відпочити — прийняти ванну, прогулятися на свіжому повітрі та зайнятися улюбленою справою — організм обов’язково подякує вам за це.

Терези

Цей вихідний день — сприятливий час для того, щоб проаналізувати свою професійну діяльність за останній час, виявити припущені помилки, якщо такі є, і подумати, як їх обов’язково можна — і потрібно — виправити.

Скорпіон

Сьогоднішній день сприятливий для історії вашої родини: можна, наприклад, започаткувати нову сімейну традицію: якою вона буде, залежить лише від вас, головне, щоб у ній обов’язково брали участь усі члени вашої родини, включаючи як найменших, так і літніх.

Стрілець

Спілкуватися з оточенням — як у реальному, так і у віртуальному режимі — слід якомога менше: порожні розмови, що не мають якоїсь конкретної мети, заберуть у вас багато енергії, необхідної для досягнення важливіших і корисніших цілей.

Козоріг

Цього — втім, як і будь-який іншого, — дня не варто ганятися за всіма «зайцями», тобто займатися справами одночасно, намагаючись встигнути виконати всі домашні справи, а заразом підготуватися до робочих буднів: якийсь напрям у будь-якому разі постраждає, тож краще вибрати один із них.

Водолій

Отримати додатковий заряд енергії, який уже наступного тижня допоможе вам впоратися з численними — і трудомісткими — робочими завданнями, можна буде, поспілкувавшись із найкращим другом або подругою — це принесе необхідні в цей час позитивні емоції.

Риби

У жодному разі не пропустіть нагоду покращити стосунки з близькими людьми, яка несподівано випаде вам цього дня: бажано прогулятися разом у мальовничому осінньому парку, а потім влаштувати сімейну вечерю.

Читайте також:

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie