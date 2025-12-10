Гороскоп на 11–12 грудня для всіх знаків зодіаку: дні, коли ми будемо вразливими й образливими

Гороскоп на 11–12 грудня / © Credits

Реклама

Важливо бути максимально коректними щодо інших, щоб через необережність не зачепити і, як наслідок, не образити їх. Бажано також тримати в руках себе, не беручи близько до серця чужих — можливо, просто необережних — слів: найімовірніше, їх буде сказано без злого наміру.

Овен

Атмосфера цього часу спонукає не стільки до роботи, скільки до відпочинку, тому важливо розслабитися і відновити витрачені сили за допомогою релаксу — найближчим часом вони вам знадобляться.

Телець

Час сприятливий для аналізу власних професійних досягнень: якщо останнім часом вам здається, що ви зайшли в глухий кут, обміркуйте причини виходу з нього і синхронізації подальших дій.

Реклама

Близнята

Добрі справи, спрямовані на допомогу тим, хто її потребує, дуже швидко повернуться вам сторицею, тому не варто заощаджувати на доброті, навіть якщо ви вважаєте, що ніхто не стане висловлювати вам подяку.

Рак

Як би не складалися обставини, не варто налаштовувати себе на негатив: сила нашої підсвідомості настільки велика, що легко можна буде погіршити свою життєву ситуацію, якою б вона водночас не була.

Лев

Цими днями можна починати реалізацію — або хоча б готуватися до неї — нового професійного проєкту, розрахованого на значний часовий проміжок — він обіцяє бути максимально успішним.

Діва

Не варто відштовхувати від себе людину, яка образила вас певний час тому: схоже, тепер вона зрозуміла, що не мала рацію, і, розкаявшись, хотіла вимолити у вас пробачення — буде правильним дати їй ще один шанс.

Реклама

Терези

Не можна допомагати іншій людині проти її волі, інакше вам на власному досвіді вдасться зрозуміти сенс крилатого вислову про те, куди вимощена дорога благими намірами — не найприємніше місце.

Скорпіон

У цей час не тільки можна, а й потрібно купувати і продавати нерухомість: як у першому, так і в другому разі умови для угоди, найімовірніше, виявляться максимально вигідними і виграшними.

Стрілець

Період, коли рідні та близькі люди потребуватимуть вашої турботи й уваги, тож бажано провести час — чи бодай його частину — поруч із ними та надати їм ту допомогу, якої вони потребуватимуть.

Козоріг

За що б ви цими днями не взялися — за своє хобі, заняття творчістю або господарсько-побутові клопоти — намагайтеся зробити все на «відмінно», тільки в такому разі ви будете задоволені своєю роботою і собою.

Реклама

Водолій

День сприятливий для перетворень у домі чи квартирі: можна починати ремонт або хоча б пересувати меблі чи, оскільки скоро свята, надавати кімнатам відповідний антураж.

Риби

У цей час вашою релігією має стати здоровий спосіб життя: можна — і потрібно — займатися спортом, сідати на дієту, долучатися до ЗСЖ і відмовлятися від шкідливих звичок — насамперед, куріння.

Читайте також: