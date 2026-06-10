Гороскоп на 11 червня для всіх знаків зодіаку: день марних клопотів, сварок і пліток

Троянди / © ТСН

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Працювати в такому — м’яко кажучи, непрацездатному — настрої буде важко, тому потрібно знайти собі альтернативне, але не менш корисне заняття — наприклад, ушляхетнити навколишній простір.

Зробити це вдасться тільки тим, хто зможе обмежити спілкування з малознайомими людьми, і, за можливості, провести час на самоті — за читанням або роздумами.

Овен

Усе, що стосується успішної професійної діяльності — насамперед, переговорів із діловими партнерами, а також фінансових угод і великих закупів — краще перенести на інший, більш вдалий для цього час.

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Телець

Незважаючи на невизначене бажання взятися за роботу, яке долатиме вас від самого ранку, поспішати з цим у всіх сенсах шляхетним заняттям не слід — тільки даремно витратите час і сили.

Близнята

Складуться сприятливі умови для того, щоб відволіктися від повсякденних клопотів, яких менше не стане, і трохи відпочити — подоглядати за собою, прийняти ванну з аромаоліями або просто почитати.

Рак

Справи, заплановані на цей час, необхідно рівномірно розподілити протягом усього дня: приурочивши основне навантаження на першу його половину, ви ризикуєте перевтомитися, змістивши на другу, не встигнете нічого зробити.

Лев

Від будь-якого — навіть мінімального і нешкідливого — ризику цього дня краще відмовитися: навіть добре прораховані авантюрні дії замість виграшу принесуть збиток і практично одразу ж обернуться проти вас.

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Діва

Незважаючи на стійке матеріальне становище, частка розумної економії не завадить: відмовляти собі в необхідному не варто, а й скуповувати все, що трапиться на очі, теж небажано — так можна й збанкрутувати.

Терези

Від підробітку, який вам можуть запропонувати цього дня, незважаючи на уявну його привабливість, краще відмовитися — часу і сил на «халтуру» піде багато, а заробити вдасться вкрай мало.

Скорпіон

Пріоритетом цього дня має стати винятково професійна діяльність — тільки тут необхідно виоявляти старанність, а ось домашні клопоти краще на деякий час відкласти — енергії на все не вистачить.

Стрілець

У стосунках із грошима необхідно виявляти обережність — варто відмовитися не тільки від не раптових і спонтанних, а й заздалегідь запланованих закупів — вони можуть негативно позначитися на бюджеті.

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Козоріг

Не варто вступати в дискусії та суперечки як із близькими, так і з малознайомими людьми — енергії, витраченої вами даремно, в результаті, не вистачить на виконання важливих — професійних — справ.

Водолій

Не найкращий час для того, щоб кардинально змінювати своє життя: будь-яке серйозне рішення, що може негативно позначитися на подальших подіях, краще відкласти до вдалішого періоду.

Риби

Сварка з коханою людиною може призвести до серйозного — аж до повного розриву — конфлікту, тому варто утриматися від з’ясування стосунків, навіть якщо об’єктивно їх необхідність давно назріла.

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