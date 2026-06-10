ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
387
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 11 червня для всіх знаків зодіаку: день марних клопотів, сварок і пліток

День порожніх клопотів, що спонукає до безцільних розмов, суперечок, пліток, метушні і бездумного марнотратства.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Троянди

Троянди / © ТСН

Працювати в такому — м’яко кажучи, непрацездатному — настрої буде важко, тому потрібно знайти собі альтернативне, але не менш корисне заняття — наприклад, ушляхетнити навколишній простір.

Зробити це вдасться тільки тим, хто зможе обмежити спілкування з малознайомими людьми, і, за можливості, провести час на самоті — за читанням або роздумами.

Овен

Усе, що стосується успішної професійної діяльності — насамперед, переговорів із діловими партнерами, а також фінансових угод і великих закупів — краще перенести на інший, більш вдалий для цього час.

Телець

Незважаючи на невизначене бажання взятися за роботу, яке долатиме вас від самого ранку, поспішати з цим у всіх сенсах шляхетним заняттям не слід — тільки даремно витратите час і сили.

Близнята

Складуться сприятливі умови для того, щоб відволіктися від повсякденних клопотів, яких менше не стане, і трохи відпочити — подоглядати за собою, прийняти ванну з аромаоліями або просто почитати.

Рак

Справи, заплановані на цей час, необхідно рівномірно розподілити протягом усього дня: приурочивши основне навантаження на першу його половину, ви ризикуєте перевтомитися, змістивши на другу, не встигнете нічого зробити.

Лев

Від будь-якого — навіть мінімального і нешкідливого — ризику цього дня краще відмовитися: навіть добре прораховані авантюрні дії замість виграшу принесуть збиток і практично одразу ж обернуться проти вас.

Діва

Незважаючи на стійке матеріальне становище, частка розумної економії не завадить: відмовляти собі в необхідному не варто, а й скуповувати все, що трапиться на очі, теж небажано — так можна й збанкрутувати.

Терези

Від підробітку, який вам можуть запропонувати цього дня, незважаючи на уявну його привабливість, краще відмовитися — часу і сил на «халтуру» піде багато, а заробити вдасться вкрай мало.

Скорпіон

Пріоритетом цього дня має стати винятково професійна діяльність — тільки тут необхідно виоявляти старанність, а ось домашні клопоти краще на деякий час відкласти — енергії на все не вистачить.

Стрілець

У стосунках із грошима необхідно виявляти обережність — варто відмовитися не тільки від не раптових і спонтанних, а й заздалегідь запланованих закупів — вони можуть негативно позначитися на бюджеті.

Козоріг

Не варто вступати в дискусії та суперечки як із близькими, так і з малознайомими людьми — енергії, витраченої вами даремно, в результаті, не вистачить на виконання важливих — професійних — справ.

Водолій

Не найкращий час для того, щоб кардинально змінювати своє життя: будь-яке серйозне рішення, що може негативно позначитися на подальших подіях, краще відкласти до вдалішого періоду.

Риби

Сварка з коханою людиною може призвести до серйозного — аж до повного розриву — конфлікту, тому варто утриматися від з’ясування стосунків, навіть якщо об’єктивно їх необхідність давно назріла.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
387
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie