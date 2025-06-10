Гороскоп на 11 червня для всіх знаків зодіаку: один із найбільш гармонійних днів місячного циклу

Гороскоп на 11 червня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Найкраще в цей час розслабитися і зайнятися тим, що кожен з нас любить найбільше: взяти до рук книжку — як зачитану до дірок, так і нову, послухати музику, подивитися кіно чи серіал.

Але якщо такої можливості не випаде, необхідно хоча б працювати спокійно, без суєти і поспіху. Не варто також впадати в крайнощі, з’ясовуючи стосунки та конфліктуючи з оточенням, — втім, робити цього не варто будь-якого іншого дня.

Овен

Ображати інших людей небажано будь-якого дня, але сьогодні — особливо, навіть якщо вам здасться, що людина заслуговує на різке ставлення до себе — утримайтеся: це може завдати вам серйозних неприємностей.

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Телець

Робочими справами потрібно займатися без поспіху та зайвого ентузіазму інакше існує ризик серйозної помилки, яка поставить під удар весь проєкт — навіщо потім усувати наслідки, якщо можна її не допустити.

Близнята

Енергію, в якій сьогодні не буде нестачі, небажано витрачати на дрібниці, які не варті і хвилини вашого часу — краще поставити собі серйозну мету і зосередитися винятково на її досягненні.

Рак

До поради, яку — можливо, не спитавши, — дасть вам цього дня близька людина, необхідно дослухатися: в ній буде серйозний сенс, тому вона цілком може стати дороговказом до дії.

Лев

Не варто у властивій вам манері зарозуміло ставитися до людей, що вас оточують: по-перше, вони цього явно не заслуговують, а по-друге, можуть відплатити вам тією ж монетою, що буде дуже прикро для вас.

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Діва

День не підходить для ухвалення важливих життєвих і — особливо! — професійних рішень: із великою ймовірністю вони виявляться помилковими, тому краще перенести цей процес на інший день.

Терези

Навіть потрапивши у цейтнот, намагайтеся не хапатися за кілька справ одночасно — жодну з них не вдасться довести до кінця, тому потрібно вибрати один — найважливіший — напрям і зосередитися на ньому.

Скорпіон

Провівши роботу над припущеними останнім часом помилками, ви зможете зробити важливі висновки щодо того, чого не варто робити надалі, і розпочати життя, як кажуть у таких випадках, із чистого аркуша.

Стрілець

Від активних дій і поспіху цього дня краще відмовитися — як відомо, всюди встигає лише той, хто нікуди не поспішає, тому вам рекомендується займатися важливими справами спокійно та не поспішаючи.

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Козоріг

Вирішення серйозних професійних питань бажано перенести на інший — більш сприятливий для цього день — сьогодні вони однаково успіхом не увінчаються, тож краще зосередитися на своєму хобі.

Водолій

У документи, підписані сьогодні, може вкрастись прикра помилка, яка переверне зміст контенту з ніг на голову — оформлення важливих угод та підписання договорів краще перенести на інший час.

Риби

Не варто легковажно витрачати енергію, яку відпустять вам зірки в цей час, вона може дуже швидко вичерпатися, тому займатися варто лише тими справами, без яких не можна обійтися.

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