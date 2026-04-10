Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли дуже важливо не реагувати на чужі випади

Птахи на гілці / © Associated Press

Реклама

Світ загалом і люди — всі разом і кожен окремо — виявлятимуть агресію стосовно одне одного, тому головне наше завдання — не реагувати на чужі випади, зберігаючи спокій і душевну рівновагу.

З іншого боку, необхідно стримувати і самих себе, щоб не стати джерелом агресії для тих, хто вас оточує.

Овен

Не дозволяйте собі відступати назад, відмовляючись від ухвалених раніше рішень: відмовившись від стратегії і тактики, які ви намітили задля досягнення мети, ви втратите важливий і рідкісний шанс досягти успіху.

Реклама

Телець

Представникам знака можна спілкуватися тільки з тими, хто їм приємний, а ось людей, які з найрізноманітніших причин викликають негативні емоції, краще проігнорувати під будь-яким приводом — навіщо псувати собі настрій?

Близнята

Велика ймовірність того, що вас захочуть втягнути в авантюру: будьте максимально обережними і не дайте спокусити себе великим прибутком або привабливою посадою — всі пропозиції виявляться фейковими.

Рак

Взаємне нерозуміння, яке виникне між вами і коханою людиною в цей час — лише відображення положення зірок, тож переживати і робити далекосяжні висновки з цього приводу не варто.

Лев

Найкращий спосіб ні з ким не посваритися, максимально скоротити спілкування з оточенням — насамперед, тими, з ким існують неврегульовані суперечки і невирішені питання: з ними сварки особливо ймовірні.

Реклама

Діва

Думати, що говориш, важливо в будь-який день, але сьогодні необережні слова особливо небезпечні, оскільки можуть перетворити навіть доброзичливо налаштованих щодо вас людей на непримиренних ворогів.

Терези

До зауважень оточення, навіть якщо вони виявляться, м’яко кажучи, неприємними, проте, є сенс дослухатися: у них міститиметься частка істини, яку необхідно взяти до відома.

Скорпіон

Вчинок когось зі знайомих вам людей може змінити ваше до неї ставлення: не варто засмучуватися з цього приводу — добре, що вона розкрила себе зараз, а не пізніше — у найбільш невідповідний для вас момент.

Стрілець

Не рекомендується сперечатися з родичами, які перевершують вас за віком: вони однаково залишаться зі своєю думкою, а вам доведеться перепросити їх, незважаючи на те, що спочатку правда була на вашому боці.

Реклама

Козоріг

Бажання стати на бік однієї зі сторін конфлікту, кожна з яких є членом вашої родини, може призвести до того, що на вас — несподівано і на превеликий ваш жаль — образяться обидві.

Водолій

З’ясування стосунків із коханою людиною, навіть якщо, як вам здається, потреба в них давно назріла, необхідно перенести хоча б на кілька днів, доки ви обоє не дійдете об’єктивного погляду на речі.

Риби

День, коли особливо важливо дати коханій людині можливість висловити власну думку, інакше вона не почуватиметься повноцінною стороною ваших стосунків, що позначиться на них негативно.

Читайте також: