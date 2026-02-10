Гороскоп на 11 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно приводити в дію готові плани

Пейзаж / © Credits

Реклама

Створюються сприятливі умови для роботи над найсерйознішими і наймасштабнішими проєктами — як професійного і фінансового, так і господарсько-побутового спрямування.

Головне, закрити всі «завислі» справи, щоб вони не висіли гирями на ногах і не гальмували рух до заповітних цілей.

Овен

Стосунки з коханою людиною потребують уваги завжди, але цього дня потрібно бути особливо обережними: ненавмисного слова буде достатньо, щоб серйозно посваритися, тому важливо стежити за висловлюваннями.

Реклама

Телець

Незважаючи на початок робочого тижня, нинішній день сприятливий для домашніх робіт будь-якої складності — починаючи зі звичайного прибирання і закінчуючи капітальним ремонтом, що включає повне перепланування житла.

Близнята

У тих представників знака, хто досі самотній, є шанс зустріти свою другу половинку — головне, не висувати до кандидатур, які претендують на вашу руку і серце, гранично високих і нездійсненних вимог.

Рак

Складений цього дня план на найближче майбутнє має враховувати найдрібніші нюанси і деталі, яких обов’язково потрібно буде дотримуватися, а інакше на успіх розраховувати, на жаль, не доведеться.

Лев

Хапаючись то за одну, то за іншу робочу — або домашню — справу, легко можна потрапити в цейтнот, тому важливо визначитися з пріоритетами і виконувати поставлені завдання в суворій послідовності.

Реклама

Діва

День підходить для будь-яких фінансових операцій — від оплати за комунальними рахунками до відкриття депозитів, підписування важливих договорів і укладення серйозних угод — усе приречене на успіх.

Терези

Відповідь на запитання, яке давно не дає спокою, можна буде отримати уві сні, який з великою часткою ймовірності виявиться віщим — головне, засинаючи, спантеличити свою півсвідомість будівлею, яку їй належить виконати.

Скорпіон

Успішними обіцяють бути будь-які торгові операції — рекомендується купувати і продавати все, від дрібниць до нерухомого майна, що може принести прибуток, на який ви навіть не розраховуєте.

Стрілець

Не варто качати права у стосунках з оточенням, чи то колегами, чи то членами сім’ї — результат може бути прямо протилежним тому, на який ви від початку розраховуєте, і призвести до серйозної сварки.

Реклама

Козоріг

Гарний час для духовного розвитку: можна — і потрібно! — читати серйозні книжки (детективи поки що краще відкласти вбік), відвідувати художні музеї та концерти серйозної класичної музики.

Водолій

Тим, хто всерйоз подумує про професійні та життєві зміни, насамперед необхідно вирішити, як саме вони їх бачать, тоді можна буде визначити і стратегію досягнення поставлених цілей.

Риби

Не варто критикувати оточення і, тим паче, відпускати на його адресу недобрі й двозначні слова — так недовго перетворити друзів на ворогів, які — через знання ваших слабкостей — можуть бути дуже небезпечними.

Читайте також: