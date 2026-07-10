Гороскоп на 11 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто хвалитися

Троянди / © ТСН

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Водночас не можна хвалитися навіть тими «досягненнями», що є, і виставляти себе напоказ за будь-якої нагоди.

Протистояти таким — не найкращим і не найблагороднішим — виявам людської натури буде складно, але необхідно — якщо, звісно, ми не хочемо, щоб завтра нам було соромно за свою поведінку.

Також у цей час нам вдасться поглянути на себе — і на свою життєву ситуацію — збоку, зробивши важливі висновки.

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Овен

Будь-які серйозні розмови — особливо якщо співрозмовниками є рідні та близькі люди — слід перенести на інший, більш сприятливий для спілкування час, адже сьогодні вони можуть призвести до серйозних конфліктів

Телець

Цього дня рекомендується економно витрачати сили, інакше їх може не вистачити навіть на найважливіші — побутові та господарські — справи, тож не варто розпорошуватися на другорядні завдання, які можуть зачекати.

Близнята

Цей день — і в цьому сенсі логічно, що він припадає на вихідний — потрібно знайти час для власного дому: насамперед навести лад у шафах, позбувшись речей, які вже давно ніхто не носить.

Рак

День, коли надзвичайно важливо дотримуватися помірності в усьому — надмірна активність у будь-якій сфері — особливо це стосується спорту — може негативно позначитися на самопочутті й навіть призвести до нервового зриву.

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Лев

Ретельно зважувати свої слова та вчинки важливо завжди, але сьогодні — особливо: будь-які необережні та необачні дії можуть дуже дорого вартувати представникам вашого самовпевненого знака.

Діва

Цього дня вам не варто ухвалювати серйозні рішення, незалежно від того, якої сфери життя вони стосуються: вам не вдасться врахувати всі важливі фактори, а отже, ризик помилки є великим, тому краще відкласти їх на інший день.

Терези

Спілкування з коханою людиною може призвести до несподіваних і прикрих конфліктів, тому краще буде, якщо ви обмежите його до мінімуму — не варто ризикувати своїми почуттями через дрібниці.

Скорпіон

Спілкуючись із родичами — особливо з людьми похилого віку, — важливо виявляти терпіння та розуміння того, що інші люди, незалежно від віку та світогляду, мають право на власну думку.

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Стрілець

Поспіху варто уникати будь-якого дня, але сьогодні це особливо неприпустимо, оскільки може призвести до серйозних помилок у стосунках з коханою людиною, які згодом доведеться довго й наполегливо виправляти.

Козоріг

Бажання витратити більше, ніж можна, до якого ви сьогодні будете схильні, не призведе вас до повного розорення, але суттєво спустошить гаманець, тож рекомендується перейти на режим розумної економії.

Водолій

Поєднуючи роботу вдома та відпочинок, не забувайте про своє улюблене заняття — воно стане для вас найкращим способом розслабитися, тому важливо й логічно включити його до розкладу цього вихідного дня.

Риби

Не варто зневажливо ставитися до людей, які вас оточують, лише тому, що вам здасться, ніби ви в чомусь їх перевершили: по-перше, це не так, а, по-друге, така поведінка навряд чи додасть вам друзів.

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