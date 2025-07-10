Гороскоп на 11 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бути насторожі

Гороскоп на 11 липня / © Credits

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

На цей час можна планувати будь-які святкові заходи — від дня народження до весілля, головне, в жодному разі не втрачати контролю над ситуацією, інакше щось може піти не так, і ідилія обернеться розчаруванням.

Овен

Ділові переговори краще перенести на інший день, якщо ж такої можливості немає, необхідно провести їх у неформальній атмосфері — так вам простіше буде порозумітися з партнерами.

Телець

Варто відмовитися від фізичної активності будь-якого роду — від занять спортом до перетягування важких речей у вигляді забитих догори пакетів з магазину — занадто великий ризик розтягнень і травм.

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Близнята

Мінливий настрій, властивий вам будь-якого іншого дня, сьогодні досягне свого піку — щоб уникнути конфліктів з оточенням, необхідно обмежити спілкування з ним.

Рак

Поганий настрій, який може здолати цього дня, чудово «лікується» заняттями, які гарантовано приносять задоволення — відпочинком, доглядом за собою, хобі та читанням улюблених книжок.

Лев

На роботі від вас сьогодні пуття однаково не буде, тому за першої ж можливості необхідно взяти відгул і присвятити час собі або своєму дому — він теж потребує догляду та уваги.

Діва

День, коли вам на думку у великій кількості будуть спадати професійні ідеї, які з повним правом можна назвати геніальними — головне, встигати фіксувати їх, щоб не забути.

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Терези

Не найвдаліший день для реалізації нових проєктів — все піде криво й косо, і від початкового задуму доведеться відмовитися, краще довести до пуття вже розпочаті, але не закінчені справи.

Скорпіон

Сьогодні ніхто, крім вас, не зробить для вас того, чого ви хочете або чого потребуєте — це час, коли людина може і повинна стати чарівником сама. Мрієте про свято? Організуйте його собі.

Стрілець

Робота над новим проєктом, про який ви давно мріяли, але не знали, з якого боку до нього підступитися, сьогодні не викличе у вас особливих труднощів, найголовніше — почати діяти.

Козоріг

День, коли, втім, як завжди, необхідно ретельно стримувати свої емоції: з такою закритою і стриманою людиною, як ви, вони, будучи випущеними назовні, можуть зіграти злий жарт.

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Водолій

Тим, хто давно збирався офіційно оформити стосунки з близькою людиною, рекомендується зробити це сьогодні — сімейне життя буде довгим і щасливим, тож не варто зволікати.

Риби

Навіть якщо вашої уваги потребують невідкладені справи, знайдіть можливість перенести їх на інший час і трохи відпочити, оскільки ваші фізичні та моральні сили перебувають на межі.

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