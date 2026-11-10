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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 11 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли ми зможемо подолати перешкоди

День, коли енергії буде настільки багато, що її можна буде спрямувати на розв’язання важливих завдань.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Іній на рослинах

Іній на рослинах

Водночас, чим активніше ми будемо діяти, тим краще — як для нас, так і для справи, якою ми займаємося.

Але досягти поставленої мети можна буде, лише налаштувавшись на позитив — він дозволить мобілізувати всі сили та подолати перешкоди, які неодмінно виникнуть на шляху.

Овен

Цього дня ви почуєте чимало критичних зауважень на вашу адресу, до яких слід поставитися спокійно: конструктивні — взяти до відома, а на все інше просто не звертати уваги.

Телець

День, коли дуже важливо зважувати кожне своє висловлювання, водночас неважливо, як будуть вимовлені свідомо недобрі слова — навмисно чи необережно, під впливом емоцій — за них у будь-якому разі доведеться відповідати, не варто доводити ситуацію до крайності.

Близнята

Енергію, якою щедро наділені представники цього знака зодіаку, слід витрачати обережно й економно, інакше її може не вистачити на довгий — і важливий для вас — професійний «забіг».

Рак

Головною професійною навичкою, яка буде затребувана в цей час, стане швидкість реакції: вона дозволить миттєво оцінити всі «за» і «проти» ситуації, що склалася, і, поки інші будуть розмірковувати, почати діяти.

Лев

Роздратування, яке ви, можливо, відчуватимете цього дня, вдасться уникнути, якщо зайняти себе важливою справою — насамперед роботою, особливо тією, яку ніяк не можна відкласти.

Діва

Не найкращий день для фінансових операцій будь-якої складності: навіть оплату комунальних послуг краще перенести на інший день, а про більш серйозні та важливі справи й говорити не доводиться.

Терези

Навіть попри властиву вашому знаку дипломатичність та вміння переконувати найнепримиренніших і несхильних до переговорів супротивників, втручатися в чужі конфлікти цього дня не варто — це не принесе нічого доброго.

Скорпіон

Не варто ображати оточення у будь-який день, але цього дня це особливо небажано: навіть якщо ваші зауваження виявляться справедливими, не варто доводити цей факт до відома тих, кого вам вдасться зачепити за живе.

Стрілець

Будь-які справи, за які ви цього дня візьметеся, заздалегідь приречені на успіх, тому варто скористатися вдалим шансом і стати до реалізації — навіть найсміливішого — проєкту.

Козоріг

Навіть якщо ви заздалегідь планували на цей день якесь — хай навіть скромне — сімейне свято, від його проведення слід відмовитися — інакше існує ймовірність серйозного конфлікту, в якому візьмуть участь ваші близькі.

Водолій

Найнесподіванішим чином відповіді на важливі питання прийдуть до вас… уві сні, тому намагайтеся не забути, що саме ви побачили вночі, а потім правильно розтлумачте знаки, які подасть вам підсвідомість.

Риби

Цей день ідеально підходить для складання професійного плану на найближчий час: усі пункти, які ви вирішите намітити, втіляться не тільки швидко, але й максимально вдало.

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