Гороскоп на 11 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли посиляться розумові здібності

Цієї місячної доби відбувається багаторазове посилення розумових, інтелектуальних і креативних здібностей, через що вона особливо сприятлива для людей творчих професій.

Цього дня також можна — і потрібно — як вчитися, так і вчити інших, передаючи свої знання і досвід тим, хто цього потребує. Вітаються щедрість та альтруїзм — рекомендується боротися за правду і займатися благодійністю.

Овен

Дороговказом до дії для вашого знака цього дня має стати приказка «вік живи — вік навчайся»: і неважливо, яким чином ви вирішите здобути нову освіту, головне — зробити перші кроки на цьому шляху.

Телець

Розв’язати важливе професійне питання ви зможете, тільки спираючись на отриманий раніше досвід, тому дуже важливо пригадати, як ви чинили в подібних випадках раніше, і просто повторити успішні дії.

Близнята

У професійному плані — відповідно до знаменитого прислів’я — дуже важливо не гнатися одночасно за двома «зайцями» — таким чином ви тільки даремно витратите час і сили, але жодної мети не досягнете.

Рак

Складаючи план роботи на сьогоднішній день, найважливіші та найтрудомісткіші справи приурочте до першої половини дня, а на післяобідній час залиште ті, які не потребують великої кількості сил, часу та уваги.

Лев

Значну частину часу сьогодні бажано присвятити підтягуванню професійних «хвостів» і рутинній роботі, яку за вас ніхто не зробить — інакше ви не зможете з потрібною швидкістю рухатися вперед.

Діва

Необхідно максимально уважно поставитися до професійних ідей, які в цей час можуть спасти вам на думку: якими б фантастичними вони вам не здавалися, ви успішно їх реалізуєте.

Терези

У жодному разі не варто обдурювати нікого з оточення, заспокоюючи себе тим, що ваша брехня має добрі наміри: допомогти ви нікому не зможете, а репутацію чесної людини втратите всерйоз і надовго.

Скорпіон

Необхідно максимально дбайливо поставитися до чужого секрету, який вам довірять: оприлюднивши його, ви можете завдати людині серйозної моральної шкоди, через що згодом самі ж і переживатимете.

Стрілець

Щоб мрія збулася, необхідно час від часу візуалізувати її: сьогоднішній день ідеально підходить для такого чаклунства — головне, максимально детально «намалювати» в голові картину бажаного.

Козоріг

Не можна ухвалювати важливі рішення під впливом емоцій, особливо негативних: вони не тільки затьмарять розум, а й зіб’ють з пантелику внутрішній голос, тож — з великою часткою ймовірності — виявляться помилковими.

Водолій

Таємниця, над розгадкою якої ви ламали голову довгий час, сьогодні може розкритися начебто сама собою, практично без вашої участі, і вам же залишиться тільки дивуватися, чому ви самі до цього не додумалися.

Риби

Схоже, представникам вашого знака настав час розпочинати вчительську, викладацьку чи тренерську діяльність: саме зараз ваші досвід, знання, уміння та навички будуть затребувані як ніколи.

