ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
667
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 11 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли посиляться розумові здібності

День, який в астрологів має репутацію часу мудрості та знань, які тануть.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 11 листопада

Гороскоп на 11 листопада / © Credits

Цієї місячної доби відбувається багаторазове посилення розумових, інтелектуальних і креативних здібностей, через що вона особливо сприятлива для людей творчих професій.

Цього дня також можна — і потрібно — як вчитися, так і вчити інших, передаючи свої знання і досвід тим, хто цього потребує. Вітаються щедрість та альтруїзм — рекомендується боротися за правду і займатися благодійністю.

Овен

Дороговказом до дії для вашого знака цього дня має стати приказка «вік живи — вік навчайся»: і неважливо, яким чином ви вирішите здобути нову освіту, головне — зробити перші кроки на цьому шляху.

Телець

Розв’язати важливе професійне питання ви зможете, тільки спираючись на отриманий раніше досвід, тому дуже важливо пригадати, як ви чинили в подібних випадках раніше, і просто повторити успішні дії.

Близнята

У професійному плані — відповідно до знаменитого прислів’я — дуже важливо не гнатися одночасно за двома «зайцями» — таким чином ви тільки даремно витратите час і сили, але жодної мети не досягнете.

Рак

Складаючи план роботи на сьогоднішній день, найважливіші та найтрудомісткіші справи приурочте до першої половини дня, а на післяобідній час залиште ті, які не потребують великої кількості сил, часу та уваги.

Лев

Значну частину часу сьогодні бажано присвятити підтягуванню професійних «хвостів» і рутинній роботі, яку за вас ніхто не зробить — інакше ви не зможете з потрібною швидкістю рухатися вперед.

Діва

Необхідно максимально уважно поставитися до професійних ідей, які в цей час можуть спасти вам на думку: якими б фантастичними вони вам не здавалися, ви успішно їх реалізуєте.

Терези

У жодному разі не варто обдурювати нікого з оточення, заспокоюючи себе тим, що ваша брехня має добрі наміри: допомогти ви нікому не зможете, а репутацію чесної людини втратите всерйоз і надовго.

Скорпіон

Необхідно максимально дбайливо поставитися до чужого секрету, який вам довірять: оприлюднивши його, ви можете завдати людині серйозної моральної шкоди, через що згодом самі ж і переживатимете.

Стрілець

Щоб мрія збулася, необхідно час від часу візуалізувати її: сьогоднішній день ідеально підходить для такого чаклунства — головне, максимально детально «намалювати» в голові картину бажаного.

Козоріг

Не можна ухвалювати важливі рішення під впливом емоцій, особливо негативних: вони не тільки затьмарять розум, а й зіб’ють з пантелику внутрішній голос, тож — з великою часткою ймовірності — виявляться помилковими.

Водолій

Таємниця, над розгадкою якої ви ламали голову довгий час, сьогодні може розкритися начебто сама собою, практично без вашої участі, і вам же залишиться тільки дивуватися, чому ви самі до цього не додумалися.

Риби

Схоже, представникам вашого знака настав час розпочинати вчительську, викладацьку чи тренерську діяльність: саме зараз ваші досвід, знання, уміння та навички будуть затребувані як ніколи.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
667
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie