Гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла царюють безроздільно.

Насамперед, у цей час активізуються токсичні люди, які шляхом сварок, публічних скандалів та провокацій намагаються «підживитися» чужою енергією.

Якщо ми підозрюємо когось зі своїх знайомих у такій поведінці, сьогодні краще уникати спілкування з ним. Можуть дати себе знати депресивний стан, страхи, невпевненість у собі, і навіть властиві багатьом низовинні інстинкти — гордота, заздрість і злість.

Овен

З негативними думками, які не дадуть спокою цього дня, потрібно боротися за допомогою активних дій — до того ж, чим більше справ ви заплануєте, тим краще.

Телець

Спілкування, до якого схилятиме вас оточення, нав’язуючи телефонні розмови та листування в месенджерах, користі не принесе, а час та енергію забере.

Близнята

Найголовніше у спілкуванні з близькими людьми — стримувати емоції, інакше велика ймовірність, що вони дадуть відповідь вам тим самим, і тоді конфлікту не уникнути.

Рак

У запалі сварки кохана людина може наговорити вам зайвого — не варто брати близько до серця її слова, вона хотіла уколоти вас болючіше, а насправді так не думає.

Лев

Можлива пропозиція швидкого і легкого заробітку, з якою до вас звернеться малознайома людина, — не погоджуйтеся на неї, не роздумуючи, найімовірніше, вона виявиться не такою вже вигідною.

Діва

Цього дня необхідно відмовитись від будь-яких — навіть найнезначніших — фінансових операцій: велика ймовірність помилки, яка поставить під удар усю справу.

Терези

Не варто займатися самокритикою — сьогодні вона замість користі завдасть винятково шкоди, точніше, серйозного удару по самооцінці, тож краще не ризикувати її станом.

Скорпіон

Енергетичні вампіри можуть влаштовувати провокації, щоб отримати вашу реакцію, — не варто йти у них на поводі, краще проігнорувати їхні агресивні випади.

Стрілець

Небажано ділитися з кимось своїми професійними ідеями — їх можуть викрасти у вас і видати за свої, та й такої речі, як пристріт, ще ніхто не скасовував.

Козоріг

Зважаючи на неможливість об’єктивно оцінити всі фактори — як позитивні, так і негативні — будь-яке рішення, ухвалене цього дня, може виявитися помилковим, тому краще від нього утриматися.

Водолій

Можлива поява в житті людини з минулого, з якою вас колись пов’язували близькі стосунки: не варто покладати на цю зустріч особливих сподівань, найімовірніше, вона їх не виправдає.

Риби

Необхідно буде приділити увагу літнім родичам — цього дня вони як ніколи цього потребуватимуть, так що не варто шкодувати для них свого часу і душевних сил.