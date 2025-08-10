ТСН у соціальних мережах

Астрологія
1267
2 хв

Гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла царюють безроздільно.

День, протягом якого сили зла царюють практично нероздільно, що не найкраще відбивається на нашому житті.

Автор публікації
Міла Корольова
Гороскоп на 11 серпня

Гороскоп на 11 серпня / © Credits

Насамперед, у цей час активізуються токсичні люди, які шляхом сварок, публічних скандалів та провокацій намагаються «підживитися» чужою енергією.

Якщо ми підозрюємо когось зі своїх знайомих у такій поведінці, сьогодні краще уникати спілкування з ним. Можуть дати себе знати депресивний стан, страхи, невпевненість у собі, і навіть властиві багатьом низовинні інстинкти — гордота, заздрість і злість.

Овен

З негативними думками, які не дадуть спокою цього дня, потрібно боротися за допомогою активних дій — до того ж, чим більше справ ви заплануєте, тим краще.

Телець

Спілкування, до якого схилятиме вас оточення, нав’язуючи телефонні розмови та листування в месенджерах, користі не принесе, а час та енергію забере.

Близнята

Найголовніше у спілкуванні з близькими людьми — стримувати емоції, інакше велика ймовірність, що вони дадуть відповідь вам тим самим, і тоді конфлікту не уникнути.

Рак

У запалі сварки кохана людина може наговорити вам зайвого — не варто брати близько до серця її слова, вона хотіла уколоти вас болючіше, а насправді так не думає.

Лев

Можлива пропозиція швидкого і легкого заробітку, з якою до вас звернеться малознайома людина, — не погоджуйтеся на неї, не роздумуючи, найімовірніше, вона виявиться не такою вже вигідною.

Діва

Цього дня необхідно відмовитись від будь-яких — навіть найнезначніших — фінансових операцій: велика ймовірність помилки, яка поставить під удар усю справу.

Терези

Не варто займатися самокритикою — сьогодні вона замість користі завдасть винятково шкоди, точніше, серйозного удару по самооцінці, тож краще не ризикувати її станом.

Скорпіон

Енергетичні вампіри можуть влаштовувати провокації, щоб отримати вашу реакцію, — не варто йти у них на поводі, краще проігнорувати їхні агресивні випади.

Стрілець

Небажано ділитися з кимось своїми професійними ідеями — їх можуть викрасти у вас і видати за свої, та й такої речі, як пристріт, ще ніхто не скасовував.

Козоріг

Зважаючи на неможливість об’єктивно оцінити всі фактори — як позитивні, так і негативні — будь-яке рішення, ухвалене цього дня, може виявитися помилковим, тому краще від нього утриматися.

Водолій

Можлива поява в житті людини з минулого, з якою вас колись пов’язували близькі стосунки: не варто покладати на цю зустріч особливих сподівань, найімовірніше, вона їх не виправдає.

Риби

Необхідно буде приділити увагу літнім родичам — цього дня вони як ніколи цього потребуватимуть, так що не варто шкодувати для них свого часу і душевних сил.

