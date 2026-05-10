Гороскоп на 11 травня для всіх знаків зодіаку: день грандіозної трансформації та руйнування старого

День потужної енергії та грандіозної трансформації, що веде до руйнування старого і виникнення на його місці нового в усіх сферах життя.

Квітка

Квітка / © Credits

Можна сміливо братися до роботи над проєктами, які пов’язані з будівництвом — вважається, що спорудження єгипетських пірамід розпочалося саме цієї місячної доби.

Можна ухвалювати важливі та відповідальні рішення — можливість помилок у них практично виключена. У стосунках з людьми навколо пануватимуть довіра й доброзичливість, тому сварок і конфліктів можна не побоюватися.

Овен

Важливий професійний проєкт, розпочатий цього дня, вдасться реалізувати не лише швидко, а й доволі легко, тож не варто тупцювати на одному місці — треба негайно взятися до роботи.

Телець

Можна — й потрібно — розпочинати у своїй оселі довгоочікуваний ремонт, який матиме всі шанси значно покращити комфорт і якість вашого життя, не перетворившись водночас на стихійне лихо.

Близнята

На перший план вийдуть події в особистому житті, які складуться максимально приємним для вас чином, головне — зважати не лише на свої інтереси, а й на думку свого партнера, яка може відрізнятися від вашої.

Рак

Сьогодні зірки настійно рекомендують вам прислухатися до думки людей у вашому оточенні — в цей час вони поганого не порадять, тож за потреби можна й потрібно звертатися до них по допомогу.

Лев

Успішними будуть лише ті фінансові операції, під час підготовки яких було виключено будь-які можливі ризики, якщо ж прорахувати їх не вдалося, краще відкласти справи на деякий час — збитки вам ні до чого.

Діва

Перш ніж взятися до роботи над перспективним і професійно привабливим проєктом, спершу завершіть ті справи, які були розпочаті, але й досі не закінчені, інакше вони не дадуть вам змоги досягти успіху.

Терези

Втому, яка накопичилася останнім часом, легко знімуть заняття творчістю — найкраще використовувати хобі, яке ви вже маєте, але можна завести й нове, особливо якщо у нього є серйозні перспективи.

Скорпіон

День, коли, пішовши на принцип, легко вдасться посваритися з близькою людиною, тож щоб згодом не шкодувати про свою нетерпимість і необачність, бажано піти на поступки — ваш авторитет від цього не постраждає.

Стрілець

Завдяки красномовству, яким вас нагородять цього дня зірки, помноженому на притаманну вам від природи товариськість, вам вдасться переконати у своїй правоті будь-якого — навіть найнезговірливішого — опонента.

Козоріг

Не заганяйте вглиб конфлікт, який виник між вами і коханою людиною — одразу ж з’ясуйте його причину: що більше ви тягнутимете з рішучим поясненням, то складніше буде досягти примирення.

Водолій

Уважно ставитися до свого самопочуття важливо завжди, але сьогодні особливо небажано ним нехтувати: вчасно відпочивши, ви повернете собі бадьорість тіла й духу, а справи, якими б важливими вони не були, зачекають.

Риби

Можна проводити будь-які фінансові операції, але пріоритетною все ж стануть купівля і продаж нерухомості, особливо пов’язані з переїздом на нове місце проживання — до іншого міста чи навіть країни.

