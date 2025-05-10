Гороскоп на 11 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно тримати ситуацію під контролем

Гороскоп на 11 травня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Та й за власними вчинками необхідно стежити, не послаблюючи уваги — інакше інстинкти можуть зіграти з вами злий жарт, наслідки якого тривалий час даватимуться взнаки. Важливі рішення сьогодні краще не ухвалювати, з великою ймовірністю вони виявляться помилковими.

Овен

На зраду людини, яку ви вважали своїм другом, бажано подивитися з філософської точки зору, а заразом порадіти з того, що ви дізналися про це зараз, а не в більш складний для вас час.

Телець

Не йдіть на поводі у негативних емоцій, що диктують вам різкість і нестриманість у висловлюваннях і запальність у поведінці — мине зовсім небагато часу, і вам доведеться серйозно про це пошкодувати.

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Близнята

Ви і в емоційно нейтральні дні важко визначаєтеся з тим, чого хочете від життя, а вже в цей час і поготів не зможете ухвалити рішення, так що краще провести його в спокої, без метань з боку в бік.

Рак

Не варто наполягати на своєму, навіть якщо об'єктивно ви матимете рацію: можливо, вам вдасться перемогти в суперечці, але, на жаль, опоненти ніколи вам цього не пробачать і мститимуть за кожної зручної нагоди.

Лев

Ігноруйте провокації з боку недоброзичливців: найімовірніше, вони домагатимуться вашого зриву та надмірної емоційної реакції, тому не варто давати їм привід для задоволення себе.

Діва

Цього дня ви виявитеся наочним прикладом того, як усе встигати і водночас залишатися в спокійному і доброзичливому настрої, ні на кого до того ж не нападаючи і нікого ні в чому не дорікаючи.

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Терези

Конфлікт, що розгорівся цього дня, найімовірніше, виявиться тривалим, а мати рацію у ньому ніхто не буде — будуть тільки винні, тож добре подумайте, перш ніж сваритися з близькою людиною.

Скорпіон

Цього дня небажано слухати поради оточення — навіть найближчих вам людей: вони будуть продиктовані добрими намірами, але як вчинити в такій ситуації, потрібно вирішувати винятково вам.

Стрілець

Не найкращий день для серйозних — зокрема й господарських — справ, тож краще зайнятися дріб'язковими — там, у всякому разі, дуже важко припуститися прикрої помилки, а це вже чимало.

Козоріг

Не варто спокушатися ризикованими заходами, оскільки замість прибутку, на який ви розраховуєте, вони можуть завдати несподіваного збитку, а такий розвиток подій не входить у ваші фінансові плани.

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Водолій

Необхідно бути максимально уважними до будь-якої інформації, яка, незважаючи на вихідний, надходитиме до вас цього дня — найближчим часом вона може бути дуже доречною.

Риби

Не варто ухвалювати серйозних фінансових рішень і підписувати важливі документи — навіть невелика неточність може призвести до серйозних наслідків, які доведеться дуже довго залагоджувати.

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