Гороскоп на 11 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли благодійна діяльність принесе користь

Осінній ліс / © Credits

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Усе, що з нами трапиться — удача чи невдача — безпосередньо залежатиме від того, чи робимо ми добро оточенню, чи завдаємо йому зла: у першому випадку Всесвіт з лишком віддячить нам за нашу доброчинність, у другому ми на власному досвіді дізнаємося, що таке закон бумеранга.

Овен

Відчуваючи жаль до інших, спрямовуйте свою емпатію в раціональне та конструктивне русло: допомагайте їм, чим зможете, але водночас намагайтеся не шкодувати самих себе — це руйнівне почуття надовго виб’є вас зі звичного ритму життя.

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Телець

Не варто дозволяти собі не лише злі слова, а й думки щодо інших людей: майже одразу ви можете отримати симетричний удар у відповідь — так діє закон бумеранга, з яким ви, схоже, поки що не стикалися.

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Близнята

Цей день не сприятливий для ухвалення важливих — кардинальних професійних та життєвих — рішень: цього дня ви можете зробити це поспіхом, тому не дивно, що воно виявиться помилковим і згодом доведеться витрачати час і сили на виправлення.

Рак

Слід утриматися від серйозних і великих закупів — з великою ймовірністю вони можуть виявитися невдалими, а ось купувати невеликі й недорогі речі не тільки можна, але й потрібно — такий шопінг підніме вам настрій.

Лев

Події цього дня абсолютно несподівано багато в чому змінять ваше ставлення до людини, яка досі здавалася вам такою, що не заслуговує на увагу: може виявитися, що весь цей час ви грубо помилялися в оцінці його переваг і недоліків.

Діва

День, коли слід уникати надто тісного контакту зі своїми близькими — їхня несподівана дратівливість може стати причиною прикрої, але серйозної сварки, яку — незважаючи на те, що вона виникне з нізвідки, — буде досить важко залагодити.

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Терези

Цей день — чудовий час для того, щоб виправити помилки, припущені раніше, — насамперед у особистому житті, особливо якщо вони стосуються стосунків із коханими людьми: бажано перепросити тих, кого ви образили, або прийняти вибачення тих, хто образив нас.

Скорпіон

Вирішивши — як і годиться у вихідний — зайнятися спортом, уникайте серйозних фізичних навантажень: зараз ваш організм не готовий до того, щоб встановлювати олімпійські рекорди, тому замість очікуваної користі вони завдадуть вам шкоди.

Стрілець

Яким би важливим вам не здавався фінансовий бік життя, зірки радять — хоча б на деякий час — забути про гроші й подумати про духовне: чому б вам, наприклад, не згадати вірші улюбленого поета, збірку творів якого ви так давно не відкривали.

Козоріг

Капризи та невдоволення оточення цього дня можуть викликати у вас у відповідь — і досить різку — дратівливість, проте не варто дозволяти собі надто сильно розпалюватися — це ні до чого доброго не приведе, тож будьте поблажливими до чужих слабкостей.

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Водолій

Незважаючи на вихідний, усі справи цього дня потрібно чітко планувати, починаючи від самого ранку, розписавши їх буквально по хвилинах, тоді ввечері у вас не буде неприємного відчуття, що час змарновано даремно, зате ви зможете відпочити перед завтрашнім днем.

Риби

Не варто підпускати до себе — знайомих чи незнайомих — людей, які з якоїсь причини вам неприємні: вони заберуть у вас енергію, необхідну для життя та роботи, що небажано в будь-який час, але напередодні напруженого робочого тижня — особливо.

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