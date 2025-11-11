ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 12–13 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно довіряти інтуїції та інстинктам

23-й місячний день, який триватиме протягом двох календарних діб, час темної і негативної енергетики.

Гороскоп на 12–13 листопада

Гороскоп на 12–13 листопада / © Credits

У цей час визначальними можуть стати не розум і свідомість, а інтуїція та інстинкти. Важливо не піддаватися агресії, яка буквально висітиме в повітрі, і зберігати душевний спокій.

Небажано також з’ясовувати ні з ким стосунки і — особливо! — встрявати в чужі конфлікти, оскільки замість добра це принесе зло — як людям, яким ми хочемо допомогти, так і нам самим.

Овен

До провокацій, які можливі цими днями з боку людей, які вас оточують, потрібно ставитися максимально спокійно: можливо, їм необхідно вивести вас із себе, щоб «перекусити» вашою енергією.

Телець

З’ясування стосунків із близькою людиною, якщо воно здається вам необхідним, краще перенести на інший час — цими днями, крім сварки, яка, до того ж, може затягнутися надовго, у вас нічого не вийде.

Близнята

Не варто реагувати на чутки, які в цей час можуть дійти до ваших вух: неможливо заборонити людям пліткувати, але й витрачати на їхні слова нерви не має жодного сенсу — потрібного вам результату ви не отримаєте.

Рак

Відчувши нездужання, не кваптеся записуватися на приймання до лікаря: найімовірніше, ваш стан зумовлений втомою, а отже, необхідно відкласти вбік розв’язання проблем і трохи відпочити.

Лев

Спілкування з неприємною людиною не тільки серйозно зіпсує вам настрій, а й забере дорогоцінну енергію, яка необхідна для роботи, тому бажано — зрозуміло, якщо це можливо — його уникати.

Діва

До пропозиції підзаробити, особливо якщо для цього практично нічого не потрібно буде робити, необхідно поставитися з обережністю, якщо, звісно, у ваші плани не входить бажання стати жертвою шахраїв.

Терези

Цими днями — втім, як і в більшість інших, необхідно якомога менше поширюватися про свої професійні й особисті наміри і якомога більше робити для того, щоб вони якнайшвидше стали реальністю.

Скорпіон

Не варто втручатися в чуже особисте життя, навіть якщо вас про це попросять його учасники: знайдіть слушний привід для відмови, і ви позбудетеся проблем, які могли б отримати в результаті.

Стрілець

Великий ризик під впливом емоцій — будучи, так би мовити, «в гарному настрої» — наговорити оточенню неприємних речей, тому необхідно, хоч би як склалися обставини, тримати себе в руках і не нервувати.

Козоріг

Цими днями — як, утім, і завжди — дуже важливо стежити за тим, що ви говорите, інакше згодом доведеться пошкодувати про необережні висловлювання, але повернути все до вихідної точки вже не вдасться.

Водолій

Від важливих фінансових угод у цей час краще відмовитися: невелика, але прикра помилка, зроблена через неуважність, може призвести до результату, протилежного тому, на який ви розраховуєте.

Риби

Відмовтеся від відвертих розмов на особисті теми з людьми, яких ви недостатньо добре знаєте: вони можуть не впоратися зі спокусою і розповісти про ваші зізнання, зробивши їх загальним надбанням.

