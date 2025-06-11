Гороскоп на 12 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна впадати у відчай

Гороскоп на 12 червня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Потрібно знаходити радість навіть у малому, особливо важливо бачити її у спілкуванні з людьми, яке, на думку філософів, є чи не головною розкішшю в нашому житті.

Час також сприятливий для кохання — висока вірогідність знайти свою другу половинку. А тим, хто вже встиг її зустріти, можна освідчуватися, пропонувати руку й серце та отримувати позитивну відповідь.

Овен

Для ділових переговорів з професійними та бізнес-партнерами найкраще підійде неформальна обстановка — так набагато легше буде з ними порозумітися і без особливих зусиль схилити їх на свій бік.

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Телець

Зірки настійно рекомендують відмовитися від підвищеної фізичної активності — як спортивної, так і побутової, вона загрожує неприємними травмами, які впотребуватимуть тривалого відновлення

Близнята

Перманентні перепади настрою, які ви відчуватимете цього дня, неабияк пошарпають вам нерви, тому — щоб не виснажити нервову систему — важливо стримувати емоції, які вас переповнюють.

Рак

Сумувати в день веселощів щонайменше нерозумно — намагайтеся знайти привід для радості, тим паче, що для вас сьогодні це буде нескладно, і однією сумною людиною на Землі стане менше.

Лев

Варто спланувати сьогоднішній день так, щоб у ньому знайшлося місце і для роботи, і для відпочинку: по-перше, ви отримаєте задоволення від приємно проведеного часу, а по-друге, відновите сили, що вичерпуються.

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Діва

Професійне питання, над яким ви давно і, на жаль, безрезультатно працюєте, несподівано вирішиться начебто саме собою — відповідь на нього зійде звідкись зверху, коли вас, як-то кажуть, осяє.

Терези

Завершувати старі справи можна й потрібно, а ось братися до нових представникам вашого знаку передчасно — сприятливі умови для їх здійснення ще не склалися, тож доведеться трохи зачекати.

Скорпіон

Вашим девізом на цей день стане стара, але справедлива мудрість, яка каже: «Хочеш зробити добре, зроби сам» — не варто делегувати іншим вирішення навіть найменших і незначних завдань.

Стрілець

Схоже, настав час для здійснення одного з наймасштабніших і найграндіозніших проєктів у вашому житті, головне — не прогаяти цей щасливий, а тому рідкісний момент.

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Козоріг

Оскільки ви рідко втрачаєте над собою контроль, дозволяючи емоціям вихлюпуватися, такі «напади» — ось як сьогодні — бувають незабутніми для людей навколо, тож краще тримати себе в руках.

Водолій

День сприятливий для офіційного оформлення стосунків: шлюб, укладений сьогодні, триватиме довго і буде щасливим, тож не варто допускати навіть думки про його можливу недоцільність.

Риби

Перш ніж скласти план на день, включивши до нього масу пунктів, зважте свої сили — найімовірніше, їх не вистачить і на половину наміченого, так щоб не надірватися — не гарячкуйте і не беріть на себе занадто багато.

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