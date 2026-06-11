Гороскоп на 12 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно уникати порожніх розмов

Метелик на квітах / © Associated Press

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Головне сьогодні — не витрачати дорогоцінний час даремно: необхідно уникати розмов, що не мають особливого значення, — як реальних, так і телефонних, — спілкування в месенджерах соціальних мереж і просто зависання на малозначущих темах.

Мріяти в цей час можна, але тільки в тому разі, якщо це стосуватиметься моментів, здатних за певних умов стати реальними — порожніх ілюзій краще уникати.

Овен

У роботі та бізнесі, незважаючи на п’ятницю, справи йтимуть гладко, без затримок, варто скористатися сприятливим періодом, щоб розв’язати серйозні питання, до яких досі не доходили руки.

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Телець

День, коли не варто витрачати час на незначні справи, натомість можна — і потрібно — розпочинати роботу над серйозними й глобальними проєктами, у цей час рух до них буде напрочуд швидким і успішним.

Близнята

Під забороною перебувають будь-які хвилювання — це може негативно позначитися на стані здоров’я, тому необхідно максимально відключити емоції і не реагувати на провокації недоброзичливо налаштованих людей.

Рак

Сьогодні секретом успіху для представників вашого знака виявиться позитивне мислення: хоч би з яким скепсисом ви до нього ставилися, витратьте один день на таку практику — і ви переконаєтеся в її дієвості.

Лев

Дуже важливо приділити час — якщо не весь день, то хоча б його половину — своїм друзям і близьким: спілкування з ними допоможе вам скинути тягар негативу і налаштуватися на хороше, що напередодні вихідних особливо важливо.

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Діва

Розв’язання професійних питань краще відкласти до понеділка, а час, що звільнився в результаті, присвятити відпочинку — таким чином п’ятниця стане преамбулою до багатообіцяльних літніх вихідних.

Терези

Настав час розлучитися з людьми, спілкування з якими нічого не дає ні розуму, ні серцю — можна не боятися, що ви в результаті можете залишитися на самоті: на місце друзів, що пішли, прийдуть нові.

Скорпіон

Йти на поводі у емоцій небезпечно в будь-який день, але цього дня це особливо небажано: навіть якщо йдеться про особисті стосунки, краще проявити стриманість, інакше вас можуть неправильно зрозуміти.

Стрілець

Перш ніж вирушити в будь-яку — навіть недалеку і нетривалу — поїздку, необхідно порадитися зі своєю інтуїцією: вона підкаже, куди потрібно вирушати, а куди — не варто.

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Козоріг

Обираючи між фізичною і розумовою працею, зірки радять зупинитися на останній: будь-які предмети в цей час предмети будуть буквально падати з рук, а ось мізки стануть працювати справно і результативно.

Водолій

Сьогодні головне — не перестаратися: енергії вам відміряно небагато, а слабкість, яка може накрити в результаті, призведе до того, що в прийдешні вихідні вам буде показаний тільки пасивний відпочинок.

Риби

Особливої уваги потребуватимуть літні родичі — не маючи змоги відвідати їх, поспілкуйтеся хоча б телефоном — вони будуть вдячні за будь-яку увагу і дуже високо її оцінять.

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