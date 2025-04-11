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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1277
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли кожен може стати жертвою спокуси

День загрожує спокусами, які можуть підстерігати нас на кожному кроці, і стати їхньою жертвою може будь-яка — зокрема й розсудлива — людина.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Квітень

Гороскоп на 12 квітня / © Associated Press

Погіршити становище може вихідний день, коли всі ми перебуваємо в розслабленому стані. Та, як відомо, хто попереджений, той озброєний: розуміючи, чим загрожує нам участь у ризикованих справах, навіть якщо за них обіцяють гарні гроші, ми станемо обережнішими й обачнішими, а це означає, що кількість шансів стати жертвою чиїхось маніпуляцій значно знизиться.

Овен

Відволікаючись на дрібниці, які можуть здатися серйозними й важливими, легко втратити мотивацію до відпочинку і, як наслідок, відновлення сил, тож не варто займатися тим, що змусить забути про вихідний день.

Телець

Конфлікти та сварки з близькими людьми можуть сьогодні легко виникнути з нічого — так би мовити, на порожньому місці, тому важливо стежити за тими словами й діями, які — навіть у перспективі — можуть образити когось в оточенні.

Близнята

Властиві вашій натурі неоднозначність і двоїстість цього разу нагадають про себе, як ніколи: щоб суперечливі емоції не розривали вас на частини, необхідно за всяку ціну тримати себе в руках.

Рак

Найголовніше, що важливо зробити цього дня, це не впасти в улюблений вами стан — депресію, і для цієї мети підійде все, але найкраще — скоротити спілкування з людьми, які погано на вас впливають.

Лев

Ймовірність стати жертвою шахраїв зросте цього дня в рази, тому не варто починати спілкування з незнайомими людьми, яку б цікаву тему для розмови вони вам не пропонували.

Діва

Не рекомендується обговорювати свої приватні й — особливо! — фінансові справи зі сторонніми людьми: серед них може опинитися хтось з негативною енергетикою, а таке поняття, як пристріт, ще ніхто не скасовував.

Терези

Через ймовірність серйозного і тривалого конфлікту необхідно обмежити спілкування з близькими людьми: навіть якщо ви живете в одному домі, намагайтеся цього дня не траплятися їм на очі.

Скорпіон

Представникам вашого знака — на відміну від решти — сьогодні навіть відпочинок рекомендується пасивний, не кажучи вже про енергійніші заняття: вони не лише не додадуть нових сил, а й заберуть наявні.

Стрілець

Не дозволяйте нікому зіпсувати собі настрій — не беріть близько до серця слова негативно налаштованих щодо вас людей: зрештою, яка різниця, що вони про вас думають?

Козоріг

Будьте обережні щодо нового знайомого, який сьогодні може з’явитися у вашому житті: незважаючи на чарівність і привабливість, він може виявитися зовсім не таким, яким захоче здаватися.

Водолій

Найкращим співрозмовником для себе в цей час станете ви самі — лише ви зможете відповісти на життєво важливі запитання, люди навколо зробити це будуть не в змозі, оскільки не мають усієї повноти інформації.

Риби

Ретельно зважувати кожне своє слово необхідно завжди, але сьогодні — особливо: високий ризик наговорити зайвого і таким чином зіпсувати стосунки з кимось із близьких людей, налагодити які буде непросто.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1277
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