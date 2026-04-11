Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо більш сердечними і гуманнішими, ніж зазвичай

Нарциси

Реклама

Вчинки оточення не викликатимуть у нас роздратування, ми станемо терплячіше ставитися як до власних слабкостей, так і до помилок і хиб інших людей. Можна займатися будь-якими справами, які, оскільки йдеться про вихідний, найімовірніше, виявляться домашніми. Ця місячна доба також часто означає початок нового етапу в житті людини, коли все старе, що віджило свій вік, зруйноване, а на його місці можна будувати нове.

Овен

У стосунках з коханою людиною ви час від часу можете відчувати роздратування — намагайтеся втихомирити його на ранній стадії, інакше воно може перерости в полум’я великого конфлікту.

Телець

День буде сприятливим для роздумів над важливою проблемою, яку вам обов’язково потрібно буде вирішити найближчим часом: спокій і гармонія місячної доби допоможуть вам зосередитися винятково на ній.

Реклама

Близнята

Не варто боятися зробити крок назустріч людині, яка викликає у вас симпатію: найімовірніше, вона теж має до вас романтичні почуття, але не знає, як у них зізнатися і не отримати у відповідь відмову.

Рак

Зірки дадуть представникам вашого знака чудову можливість втілити в життя давню мрію: що і як для цього потрібно буде зробити, дізнаєтеся згодом, головне — мобілізуватися і намагатися не проґавити його.

Лев

День сприятливий для витрат коштів, які були зароблені в попередній період часу: будь-які — навіть великі і значні — закупи, зроблені сьогодні, виявляться вдалими і вигідними.

Діва

Нинішній день зірки радять присвятити справам, які приносять вам не матеріальне, а моральне задоволення — наприклад, сходити до театру, музею чи художньої виставки, і навіть просто почитати.

Реклама

Терези

Професійна — або творча — ідея, яка цього дня спаде вам на думку, потребуватиме ретельного обмірковування і планування дій щодо її здійснення, зате і результат не тільки потішить і здивує вас.

Скорпіон

Не варто вторгатися в чуже особисте життя, даючи поради, про які вас не просять: навіть якщо вам здасться, що без вашої участі ніяк не обійтися, подумайте про те, чи сподобалося б особисто вам таке безпардонне вторгнення.

Стрілець

День, коли зірки наполегливо рекомендують представникам вашого знака навести лад, але не на матеріальному і фізичному, а на ментальному рівні: попрацюйте над думками і переконаннями, які заважають жити і працювати.

Козоріг

Хоча б цього дня намагайтеся утримати себе від роботи, якою ви і так завантажені вище голови: витратьте вихідний на заняття, що асоціюються в нас із відпочинком — прогулянки, спорт, спілкування з друзями.

Реклама

Водолій

Сон, що наснився цієї ночі, можна вважати віщим, а отже, необхідно ретельно проаналізувати його «сюжет», звертаючи особливу увагу на деталі — саме в них полягає сенс підказки зірок.

Риби

Не поспішайте втручатися в життя близької вам людини, навіть якщо ви керуєтеся винятково благими намірами: дозвольте їй припуститися помилки, яка дасть можливість набути цінного досвіду.

Читайте також: