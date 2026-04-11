ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо більш сердечними і гуманнішими, ніж зазвичай

День, позитивна енергетика, яка зробить нас добрішими, сердечнішими і гуманнішими до інших людей.

Автор публікації
Міла Корольова
Нарциси

Нарциси / © Credits

Вчинки оточення не викликатимуть у нас роздратування, ми станемо терплячіше ставитися як до власних слабкостей, так і до помилок і хиб інших людей. Можна займатися будь-якими справами, які, оскільки йдеться про вихідний, найімовірніше, виявляться домашніми. Ця місячна доба також часто означає початок нового етапу в житті людини, коли все старе, що віджило свій вік, зруйноване, а на його місці можна будувати нове.

Овен

У стосунках з коханою людиною ви час від часу можете відчувати роздратування — намагайтеся втихомирити його на ранній стадії, інакше воно може перерости в полум’я великого конфлікту.

Телець

День буде сприятливим для роздумів над важливою проблемою, яку вам обов’язково потрібно буде вирішити найближчим часом: спокій і гармонія місячної доби допоможуть вам зосередитися винятково на ній.

Близнята

Не варто боятися зробити крок назустріч людині, яка викликає у вас симпатію: найімовірніше, вона теж має до вас романтичні почуття, але не знає, як у них зізнатися і не отримати у відповідь відмову.

Рак

Зірки дадуть представникам вашого знака чудову можливість втілити в життя давню мрію: що і як для цього потрібно буде зробити, дізнаєтеся згодом, головне — мобілізуватися і намагатися не проґавити його.

Лев

День сприятливий для витрат коштів, які були зароблені в попередній період часу: будь-які — навіть великі і значні — закупи, зроблені сьогодні, виявляться вдалими і вигідними.

Діва

Нинішній день зірки радять присвятити справам, які приносять вам не матеріальне, а моральне задоволення — наприклад, сходити до театру, музею чи художньої виставки, і навіть просто почитати.

Терези

Професійна — або творча — ідея, яка цього дня спаде вам на думку, потребуватиме ретельного обмірковування і планування дій щодо її здійснення, зате і результат не тільки потішить і здивує вас.

Скорпіон

Не варто вторгатися в чуже особисте життя, даючи поради, про які вас не просять: навіть якщо вам здасться, що без вашої участі ніяк не обійтися, подумайте про те, чи сподобалося б особисто вам таке безпардонне вторгнення.

Стрілець

День, коли зірки наполегливо рекомендують представникам вашого знака навести лад, але не на матеріальному і фізичному, а на ментальному рівні: попрацюйте над думками і переконаннями, які заважають жити і працювати.

Козоріг

Хоча б цього дня намагайтеся утримати себе від роботи, якою ви і так завантажені вище голови: витратьте вихідний на заняття, що асоціюються в нас із відпочинком — прогулянки, спорт, спілкування з друзями.

Водолій

Сон, що наснився цієї ночі, можна вважати віщим, а отже, необхідно ретельно проаналізувати його «сюжет», звертаючи особливу увагу на деталі — саме в них полягає сенс підказки зірок.

Риби

Не поспішайте втручатися в життя близької вам людини, навіть якщо ви керуєтеся винятково благими намірами: дозвольте їй припуститися помилки, яка дасть можливість набути цінного досвіду.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie