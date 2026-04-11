Гороскоп на 12 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо більш сердечними і гуманнішими, ніж зазвичай
День, позитивна енергетика, яка зробить нас добрішими, сердечнішими і гуманнішими до інших людей.
Вчинки оточення не викликатимуть у нас роздратування, ми станемо терплячіше ставитися як до власних слабкостей, так і до помилок і хиб інших людей. Можна займатися будь-якими справами, які, оскільки йдеться про вихідний, найімовірніше, виявляться домашніми. Ця місячна доба також часто означає початок нового етапу в житті людини, коли все старе, що віджило свій вік, зруйноване, а на його місці можна будувати нове.
Овен
У стосунках з коханою людиною ви час від часу можете відчувати роздратування — намагайтеся втихомирити його на ранній стадії, інакше воно може перерости в полум’я великого конфлікту.
Телець
День буде сприятливим для роздумів над важливою проблемою, яку вам обов’язково потрібно буде вирішити найближчим часом: спокій і гармонія місячної доби допоможуть вам зосередитися винятково на ній.
Близнята
Не варто боятися зробити крок назустріч людині, яка викликає у вас симпатію: найімовірніше, вона теж має до вас романтичні почуття, але не знає, як у них зізнатися і не отримати у відповідь відмову.
Рак
Зірки дадуть представникам вашого знака чудову можливість втілити в життя давню мрію: що і як для цього потрібно буде зробити, дізнаєтеся згодом, головне — мобілізуватися і намагатися не проґавити його.
Лев
День сприятливий для витрат коштів, які були зароблені в попередній період часу: будь-які — навіть великі і значні — закупи, зроблені сьогодні, виявляться вдалими і вигідними.
Діва
Нинішній день зірки радять присвятити справам, які приносять вам не матеріальне, а моральне задоволення — наприклад, сходити до театру, музею чи художньої виставки, і навіть просто почитати.
Терези
Професійна — або творча — ідея, яка цього дня спаде вам на думку, потребуватиме ретельного обмірковування і планування дій щодо її здійснення, зате і результат не тільки потішить і здивує вас.
Скорпіон
Не варто вторгатися в чуже особисте життя, даючи поради, про які вас не просять: навіть якщо вам здасться, що без вашої участі ніяк не обійтися, подумайте про те, чи сподобалося б особисто вам таке безпардонне вторгнення.
Стрілець
День, коли зірки наполегливо рекомендують представникам вашого знака навести лад, але не на матеріальному і фізичному, а на ментальному рівні: попрацюйте над думками і переконаннями, які заважають жити і працювати.
Козоріг
Хоча б цього дня намагайтеся утримати себе від роботи, якою ви і так завантажені вище голови: витратьте вихідний на заняття, що асоціюються в нас із відпочинком — прогулянки, спорт, спілкування з друзями.
Водолій
Сон, що наснився цієї ночі, можна вважати віщим, а отже, необхідно ретельно проаналізувати його «сюжет», звертаючи особливу увагу на деталі — саме в них полягає сенс підказки зірок.
Риби
Не поспішайте втручатися в життя близької вам людини, навіть якщо ви керуєтеся винятково благими намірами: дозвольте їй припуститися помилки, яка дасть можливість набути цінного досвіду.
