Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 12 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли нас можуть накрити нудьга та апатія

День, коли кожного з нас — включаючи найактивніших і найоптимістичніших людей — можуть накрити нудьга та апатія.

Найкращі ліки від них — самотність, тому час бажано провести далеко від галасливих компаній та великого скупчення людей.

Потрібно також звертати увагу на знаки долі, яких можуть приходити з найнесподіваніших боків — випадково підслухана чужа розмова чи пісня, яка звучить у торговому центрі, можуть дати відповідь на важливе питання.

Овен

Чим би ви сьогодні не займалися, в жодному разі не можна поспішати — в іншому разі можна все зіпсувати, тоді час і зусилля, які ви доклали для виконання завдання, будуть витрачені даремно.

Телець

Небажано давати поради людям з оточення, особливо якщо вони про це не просять: така нав’язлива поведінка може викликати невдоволення співрозмовника і, як наслідок, призвести до серйозних конфліктів.

Близнята

У жодному разі не можна упускати обставини, сприятливі для втілення в життя важливих проєктів, тому, як би вам не хотілося присвятити день відпочинку та неробства, працювати треба навіть через силу.

Рак

Представникам вашого знака не можна брати участь у конфліктах — особливо, якщо він їх не стосується: нічого — крім проблем, які зовсім недоречно впадуть на вашу голову — ви в результаті не отримаєте.

Лев

Не найкращий день для здійснення складних професійних та фінансових проєктів — якщо зовсім не працювати не вдається, необхідно зосередитись на завершенні відкладених на невизначений час справ.

Діва

День сприятливий для різного роду — як дрібних, так і великих — фінансових угод, а ось ділові зустрічі та переговори краще перенести — на жаль, сьогодні співрозмовники не будуть налаштовані на конструктивний діалог.

Терези

Рекомендується зайнятися наведенням ладу за всіма напрямами, починаючи з дому, в якому час зробити прибирання, і закінчуючи папками з документами — з них необхідно видалити папери, що втратили актуальність.

Скорпіон

Не варто нікого вчити життю — навряд чи ті, кого ви вирішите розсудити і наставити на істинний шлях, гідно оцінять шляхетність ваших намірів, найімовірніше, станеться з точністю до навпаки.

Стрілець

Серйозними справами, незважаючи на розпал робочого тижня, у цей час краще не займатись — успіху однаково досягти не вдасться, а от для домашніх та господарських справ обставини складуться максимально сприятливі.

Козоріг

День не підходить для активних дій: якщо немає можливості відмовитися від них зовсім, має сенс хоча б не виявляти надмірного ентузіазму — у кращому випадку ваші старання минуть задарма, у гіршому — завдадуть шкоди.

Водолій

Для повноцінного відпочинку підійде не абсолютна відмова від роботи, а зміна роду діяльності — наприклад, заміна професійних справ на зайняття улюбленим хобі, що принесе вам і користь, і задоволення.

Риби

Щоб розібратися в невдачах останніх днів, необхідно залишитися в тиші, спокої та самоті, саме такий «режим» дозволить «прокрутити» всі події в голові — відповідь прийде ніби сама собою.

