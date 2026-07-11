Гороскоп на 12 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми станемо надто чутливими

Пейзаж із водоймою

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Ситуації, спричинені нашою підвищеною емоційністю та запальністю, будуть зумовлені впливом Місяця на людську психіку.

Ми станемо надто чутливими, вразливими, сентиментальними та сльозливими — тримати себе в руках і контролювати свої почуття стане складніше, ніж будь-коли.

Овен

День, коли духовне буде набагато важливішим за матеріальне, тому дуже важливо присвятити цей день відповідним заняттям — наприклад, читанню класичної літератури, до якої давно не доходили руки.

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Телець

Оскільки у представників вашого знака дратівливість накопичується поступово — з кожним днем, а сьогодні, схоже, готова вирватися назовні, особливо важливо — щоб не наламати дров — тримати себе в руках.

Близнята

З проблемою, яка дасть про себе знати сьогодні вранці, потрібно зачекати до обіду — до того часу вона вже встигне змінитися за масштабами і стане настільки дрібною, що через неї перейматися буде безглуздо.

Рак

Уміння бачити хороше в будь-якій події, що трапляється з вами, не тільки заспокоїть, але й покращить якість життя: позитивне мислення, яке, до речі, ніхто не скасовував, відіграє свою — значну — роль.

Лев

Цього дня уява може розігратися так, що вам доведеться писати пригодницький роман: зважившись на цей крок, намагайтеся не забути зафіксувати всі сюжетні повороти — це стане в пригоді в майбутньому.

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Діва

Цей день сприятливий для того, щоб втілити в життя навіть найсміливіші мрії: думки в цей час мають потужну матеріальну силу, тому дуже важливо обережно й вдумливо обирати цілі для своїх фантазій.

Терези

Не варто покірно погоджуватися на кожне прохання, з яким до вас можуть звернутися люди з вашого оточення: якщо не хочете, щоб вас зневажали, навчіться — нарешті! — говорити «ні».

Скорпіон

З негативними емоціями цього дня потрібно боротися за допомогою фізичних навантажень, що цілком логічно для вихідного дня — занять спортом або господарських справ: у домі завжди є чим зайнятися.

Стрілець

«Лікувати» депресію рекомендується за допомогою мистецтва: ніщо так добре не піднімає настрій, як класична музика чи шедеври світового живопису, тож сміливо вирушайте до театру чи музею.

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Козоріг

На роботі — навіть якщо її взято додому — досягти серйозних успіхів не вдасться, тому варто подумати про те, як провести день: найкраще приділити увагу родині, особливо дітям та літнім родичам.

Водолій

Не дозволяйте нікому вами керувати: з одного боку, це значно знижує самооцінку, а з іншого — у людей, які ставляться до вас без належної поваги, це досить швидко може стати звичкою.

Риби

Якщо вам знадобиться порада, зверніться до когось із старших родичів — вони зможуть поглянути на ситуацію не лише з позицій здорового глузду, а й з висоти життєвого досвіду, якого вам поки що бракує.

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