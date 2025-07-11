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- Астрологія
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Гороскоп на 12 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли пасивність може призвести до помилок
Відмінна риса дня — пасивність, яка може призвести до помилок — як професійних, так і особистих.
Велика ймовірність підвести тих, хто чекає від вас на вчасно зроблену роботу, а небажання спілкуватися з коханою людиною може бути сприйнято нею як нелагода у стосунках. Щоб подібного не сталося, необхідно тримати під контролем розпорядок дня, а заразом і свої шкідливі звички.
Овен
Зіткнувшись із неадекватною поведінкою оточення, не варто реагувати на неї відповідним чином, — краще вдати, що нічого не помітили, тоді вже завтра все стане на свої місця.
Телець
День сприятливий для будь-яких фінансових операцій, але насамперед — планування майбутніх витрат: ви зможете об’єктивно оцінити не лише свої потреби, а й матеріальні можливості, які ви маєте.
Близнята
У вашому оточенні можуть з’явитися люди, які бажають вашими руками вирішити свої професійні проблеми: не варто погоджуватися робити чужу роботу та виконувати за когось із колег їхні обов’язки.
Рак
Запорука професійного успіху цього дня — дотримуватися орієнтирів, які ви самі собі намітили: метання з боку в бік, і тим паче просування назад, до добра не доведуть.
Лев
Будь-які цілі цього дня досягаються лише чесним шляхом — ошуканство і підтасовування фактів, можливо, і дозволять досягти свого, але згодом правда однаково вийде назовні.
Діва
Поповнити запас позитивної енергії, що вичерпується, можна, спілкуючись з тими, у кого її завжди в надлишку, — маленькими дітьми і домашніми тваринами, до того ж, як своїми, так і чужими.
Терези
День, коли особливо важливо довіряти не словам, хоч би якими переконливими і багатообіцяльними вони були, а реальним справам — як відомо, вони переконливіші за будь-які гарні й барвисті промови.
Скорпіон
Не варто вступати в дискусії з людьми, які сповідують відмінну від вашої точки зору: переконати ви їх, за всього бажання, однаково не зможете, а час і нерви витратите марно.
Стрілець
Бажанню встигнути скрізь і у всьому необхідно протиставити чіткий і скрупульозний план дій, якого рекомендується чітко дотримуватися, не відступаючи без поважних причин.
Козоріг
Спокусі використовувати задля власної мети інших людей бажано чинити опір з усіх сил: результат, якого прагнете, ви, можливо, і отримаєте, але навряд чи залишитеся ним задоволені.
Водолій
Через надмірну вразливість, яка буде властива вам цього дня, не рекомендується читати і слухати новини: зі зрозумілих причин вони навряд чи піднімуть вам настрій, що впав.
Риби
Рекомендується, зрозуміло, за можливості, провести день на самоті: в умовах усамітнення та відсутності сторонніх «подразників» можна буде знайти відповіді на важливі життєві запитання.
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