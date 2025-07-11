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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
650
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 12 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли пасивність може призвести до помилок

Відмінна риса дня — пасивність, яка може призвести до помилок — як професійних, так і особистих.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 12 липня

Гороскоп на 12 липня

Велика ймовірність підвести тих, хто чекає від вас на вчасно зроблену роботу, а небажання спілкуватися з коханою людиною може бути сприйнято нею як нелагода у стосунках. Щоб подібного не сталося, необхідно тримати під контролем розпорядок дня, а заразом і свої шкідливі звички.

Овен

Зіткнувшись із неадекватною поведінкою оточення, не варто реагувати на неї відповідним чином, — краще вдати, що нічого не помітили, тоді вже завтра все стане на свої місця.

Телець

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій, але насамперед — планування майбутніх витрат: ви зможете об’єктивно оцінити не лише свої потреби, а й матеріальні можливості, які ви маєте.

Близнята

У вашому оточенні можуть з’явитися люди, які бажають вашими руками вирішити свої професійні проблеми: не варто погоджуватися робити чужу роботу та виконувати за когось із колег їхні обов’язки.

Рак

Запорука професійного успіху цього дня — дотримуватися орієнтирів, які ви самі собі намітили: метання з боку в бік, і тим паче просування назад, до добра не доведуть.

Лев

Будь-які цілі цього дня досягаються лише чесним шляхом — ошуканство і підтасовування фактів, можливо, і дозволять досягти свого, але згодом правда однаково вийде назовні.

Діва

Поповнити запас позитивної енергії, що вичерпується, можна, спілкуючись з тими, у кого її завжди в надлишку, — маленькими дітьми і домашніми тваринами, до того ж, як своїми, так і чужими.

Терези

День, коли особливо важливо довіряти не словам, хоч би якими переконливими і багатообіцяльними вони були, а реальним справам — як відомо, вони переконливіші за будь-які гарні й барвисті промови.

Скорпіон

Не варто вступати в дискусії з людьми, які сповідують відмінну від вашої точки зору: переконати ви їх, за всього бажання, однаково не зможете, а час і нерви витратите марно.

Стрілець

Бажанню встигнути скрізь і у всьому необхідно протиставити чіткий і скрупульозний план дій, якого рекомендується чітко дотримуватися, не відступаючи без поважних причин.

Козоріг

Спокусі використовувати задля власної мети інших людей бажано чинити опір з усіх сил: результат, якого прагнете, ви, можливо, і отримаєте, але навряд чи залишитеся ним задоволені.

Водолій

Через надмірну вразливість, яка буде властива вам цього дня, не рекомендується читати і слухати новини: зі зрозумілих причин вони навряд чи піднімуть вам настрій, що впав.

Риби

Рекомендується, зрозуміло, за можливості, провести день на самоті: в умовах усамітнення та відсутності сторонніх «подразників» можна буде знайти відповіді на важливі життєві запитання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
650
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