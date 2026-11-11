Гороскоп на 12 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли доведеться обирати між добром і злом

Кіт біля вікна / © Credits

Реклама

Важливо пам’ятати, що будь-яке рішення — як і вчинок, що за ним слідує — може призвести до неприємних наслідків, тому необхідно відповісти на найважливіше питання: на чиєму боці — світла чи темряви — ми перебуваємо.

Оскільки цей день є конфліктним, бажано також у будь-якій ситуації стримуватися й не реагувати на провокації грубістю та істерикою.

Реклама

Овен

Сон, який може вам наснитися цієї ночі, буде пророчим, проте не варто сприймати його буквально — важливо вловити суть підказки, яку таким чином дасть вам підсвідомість, а це буде не так просто, як здається.

Реклама

Телець

Як би сильно вас сьогодні не дратували близькі люди, постарайтеся стриматися й не показувати їм, наскільки ви не сприймаєте їхні образливі слова та неприємні вчинки — вже завтра негатив розвіється, а стосунки можуть зіпсуватися.

Близнята

Поганий настрій, який цього дня може «накрити» вас з самого ранку, потрібно «лікувати» роботою, а ще краще — хобі, пов’язаним з рукоділлям: так ви і позбудетеся депресії, і створите корисну та красиву річ.

Рак

Цього дня — особливо в першій його половині — можна сміливо призначати важливі ділові переговори будь-якого рівня складності: партнери охоче підуть вам назустріч, тому необхідного вам консенсусу вдасться досягти без особливих зусиль.

Лев

Настав час подбати про своє здоров’я: хоча воно поки що не викликає особливого занепокоєння, проте бажано — якщо, звичайно, є така можливість — пройти медичне обстеження, результати якого покажуть, на що слід звернути першочергову увагу.

Реклама

Діва

Спокуса кинути справу, яка з якоїсь причини не вдається, цього дня буде особливо великою, але піддаватися їй не варто: доклавши ще трохи зусиль, ви зможете зрушити з мертвої точки проект, який здавався нездійсненним.

Терези

Сьогодні дипломатичність, притаманна вашому знаку, стане затребуваною як ніколи: навколо можуть постійно спалахувати конфлікти, і лише ви зможете запобігти їх переростанню у скандал.

Скорпіон

Важливо з максимальною увагою поставитися до знаків, які цього дня надсилатимуть вам вищі сили: саме ці — несподівані — підказки допоможуть зорієнтуватися у ситуації, що склалася.

Стрілець

Не найкращий день для того, щоб змушувати себе чити щось: Отже, якщо вам, чесно кажучи, не хочеться чогось робити, варто прислухатися до внутрішнього голосу й зайнятися тим, що не викликає у вас небажання чи відрази.

Реклама

Козоріг

Цього дня дуже важливо відмовитися від спілкування з людьми, які з найрізноманітніших причин викликають у вас негативні емоції: користі від таких розмов не буде, а ось настрій гарантовано зіпсується.

Водолій

Цього дня успіх чекає на тих, хто не лише від самого ранку складе чіткий і детальний план дій, а й ретельно — і неухильно — дотримуватиметься його, ті, хто цього не зробить — через неорганізованість — не досягнуть і половини з наміченого.

Риби

Енергією, якою цього дня зірки точно не обділять представників вашого знака, потрібно розпоряджатися розумно, розподіливши її порівну між усіма завданнями, які ви перед собою поставите.

Читайте також:

Новини партнерів