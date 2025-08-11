Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна знайти відповідь на важливе запитання

Гороскоп на 12 серпня / © ТСН

Астрологи радять присвятити його аналізу свого внутрішнього стану та подій, які з нами відбуваються. У результаті можна знайти відповідь на важливе запитання, яке досі здавалося нерозв’язним. Енергію, відпущену згори, бажано витратити на самовдосконалення — як моральне, так і фізичне.

Овен

Без віри в себе і свої сили сьогодні нічого досягти не вдасться, тому тим, у кого є проблеми із самооцінкою, необхідно завчасно над нею попрацювати — благо, існує безліч способів зробити це.

Телець

День сприятливий для завершення розпочатих раніше справ — їх вдасться доробити швидко і доволі легко, а потім уже можна буде братися за реалізацію нового проєкту — у нього є всі шанси виявитися успішним

Близнята

Яку б мету — професійного або побутового характеру — ви не поставили перед собою цього дня, важливо буде продумати всі нюанси і деталі її досягнення, без підготовки, наспіх нічого зробити не вдасться.

Рак

День, коли вітається будь-яка ініціатива, — як у професійному плані, так і в особистому житті: ті, кого вона зачепить, — керівництво або кохана людина, обов’язково оцінять її належним чином.

Лев

Сприятливий у фінансовому плані день, коли можливі несподівані — а тому особливо приємні — фінансові надходження, залишиться тільки зрозуміти, на що має сенс їх витратити.

Діва

День, незважаючи на початок робочого тижня, ідеально підходить для відпочинку: він дасть змогу розслабитися і набратися сил щонайменше на найближчі кілька днів, а щонайбільше — на наступний місяць.

Терези

Брехня, сказана цього дня, може серйозно зіпсувати стосунки з близькою людиною, тому, щоб не пошкодувати про наслідки, не варто обманювати самим і дозволяти робити це людям, які вас оточують.

Скорпіон

День, коли ризик — як у професії, так і в особистій царині — може дійсно стати шляхетною справою, але далеко заходити все-таки не варто: почуття міри потрібно дотримуватися в усьому, а в таких справах — особливо.

Стрілець

Можливо, саме сьогодні ви отримаєте шанс пропозицію зайнятися роботою своєї мрії — намагайтеся його не проґавити, згодом ви обов’язково пошкодуєте про такий необачний і нерозумний вчинок.

Козоріг

День сприятливий для спілкування на всіх рівнях, але особливо важливий контакт із близькими людьми, тому для зустрічі зі старими друзями або невеликого сімейного свята кращого часу вам не знайти.

Водолій

Важливо бути уважними до всіх ідей, які цього дня спадатимуть вам на думку: з часом проєкт, пов’язаний з однією з них, може стати поворотним моментом у професійній кар’єрі.

Риби

Вкрай важливо уникати нетерпимості й дратівливості щодо близьких вам людей — будь-яке непорозуміння може призвести до сварки, яка з часом виллється в повнометражний конфлікт.

