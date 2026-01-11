Гороскоп на 12 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли доведеться розв'язувати багато проблем

Дерева в снігу / © Credits

Але саме в цьому полягає і гарна новина: якщо нам вдасться ліквідувати перешкоди, що ускладнюють життя і роботу, вже завтра жити і працювати стане набагато легше.

Велика ймовірність численних зрад, але до таких явищ, якими б неприємними вони не були, необхідно поставитися з розумним оптимізмом: у такий спосіб з нашого життя підуть ті, з ким нам не по дорозі, а їхнє місце займуть нові друзі та кохані.

Овен

Навіть якщо люди, яким ви вірите, — друзі та колеги — відмовлятимуть вас від поставленої мети, не варто їх слухати: найближчим часом ви можете всерйоз пошкодувати про ухвалене зопалу необдумане рішення.

Телець

Сварка з близькою людиною може винести на поверхню невдоволення стосунками, яке досить довго накопичувалося як у вас, так і в неї, а тепер його кількість перейде в якість, що дасть про себе знати.

Близнята

Варто бути обережними з людьми, які цього дня несподівано з’являться у вашому оточенні: через свою привабливість і чарівність вони можуть ввести вас в оману, а потім і обдурити.

Рак

Протягом дня вам не раз здаватиметься, що між вами й людьми з оточення стоїть непробивна стіна нерозуміння, тому назріле з’ясування стосунків із ними потрібно відкласти — хоча б на кілька днів.

Лев

На роботі, як би вас не вмовляли, не рекомендується брати на себе чужі професійні обов’язки: найімовірніше, замість законної в такому разі подяки той, кому ви допоможете, звалить на вас свої помилки.

Діва

Приваблива пропозиція перейти на нове місце роботи або купити дорогу річ, значно нижчу за свою ціну, має вас насторожити: вона обіцяє прихований брак, тож краще її відхилити.

Терези

У чужі конфлікти, навіть якщо в них уплутані близькі — і дорогі вам — люди, краще не втручатися, щоб не отримати «здачі» від усіх сторін: краще взяти приклад з мавпи, яка спостерігає за сутичкою двох тигрів.

Скорпіон

Від підписання важливих договорів і укладання серйозних угод цього дня краще відмовитися, якщо ж такої можливості не буде, важливо уважно прочитати текст, під яким потрібно поставити свою візу.

Стрілець

Спілкуватися з людьми, які викликають у вас негативні емоції, небажано завжди, але цього дня — особливо: енергетичне виснаження, що стане наслідком такої «бесіди», вам гарантоване.

Козоріг

День, коли необхідно дотримуватися поміркованості в усьому — від харчового раціону до розваг: будь-які надмірності, які ви собі дозволите, матимуть серйозні наслідки — як для здоров’я, так і для репутації.

Водолій

Не найкращий час для фінансових операцій будь-якого масштабу і ступеня складності — через велику ймовірність невдач і, відповідно, збитків — краще перенести їх на інший, сприятливіший, день.

Риби

Цього дня — втім, як і будь-якого іншого — важливо дуже уважно ставитися до своїх висловлювань: через непродумані або сказані в невдалий момент слова можна нажити собі серйозних ворогів.

