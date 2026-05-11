Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо схильні тринькати гроші
День, коли нам властива схильність до легковажного ставлення до грошей і, як наслідок, шалених грошових витрат.
Придбані — свідомо непотрібні — речі можуть надовго залишити неприємне відчуття витрачених даремно коштів, що саме собою вже неприємно.
А якщо врахувати, що такі витрати можуть проробити серйозний пролам у бюджеті, що зробить їх небезпечними подвійно, зірки наполегливо рекомендують продемонструвати стриманість і мінімізувати витрати, за що ми згодом самі скажемо собі «спасибі».
Овен
Сьогодні знайти спільну мову з діловими партнерами буде важко, тому будь-які переговори потрібно перенести на інший час, інакше поставленої мети ви не досягнете, тільки даремно витратите час.
Телець
Від самого ранку ви з подивом виявите, що представникам вашого — не найпрацьовитішого — знака дуже хочеться долучитися до роботи, але зірки вважають, що поспішати з цим не варто: свою енергію сьогодні потрібно берегти.
Близнята
Свої професійні ідеї потрібно тримати в секреті завжди, але сьогодні поширюватися про них особливо небажано: через нетривалий час ви зможете дізнатися, що хтось втілив їх у життя раніше за вас.
Рак
Вам, на відміну від представників інших знаків зодіаку, не варто залишатися на самоті, зачиняючись удома і відмовляючись від спілкування з іншими людьми, навпаки, не тільки можна, а й потрібно «виходити в люди».
Лев
Серйозні професійні справи, навіть якщо вони здаватимуться важливими або своєчасними, краще відкласти на кілька днів, а поки що зайнятися домашніми клопотами — від них теж можна отримати задоволення.
Діва
Від серйозної — і дуже важливої — розмови з керівництвом, краще відмовитися: домовитися про важливі речі — наприклад, про довгоочікуване підвищення зарплати — вам цього дня за жодних умов не вдасться.
Терези
Незважаючи на будній день, необхідно дотримуватися балансу між роботою та особистим життям: якщо щось одне переважатиме, порушуватимуться важливі зв’язки, що — зі свого боку — порушить гармонійний перебіг вашого життя.
Скорпіон
Спілкування з коханими й дорогими вам людьми сьогодні дуже важливо скоротити до мінімуму — тільки в такому разі вам вдасться щонайменше не посваритися з ними, а щонайбільше — не довести справу до конфлікту.
Стрілець
Щоб цей — не найприємніший і найлегший — день не тривав для вас нескінченно, необхідно знайти заняття, якому можна буде присвятити весь день, не відволікаючись водночас на супутні подразники.
Козоріг
Від активної діяльності, хоч би якої сфери життя — професійної чи побутової — вона стосувалася, потрібно відмовитися, однаково успіху в таких справах домогтися не вдасться — не варто витрачати час і сили даремно.
Водолій
Протягом дня небажано підписувати будь-які документи, особливо, якщо вони передбачають серйозні фінансові наслідки, потрібно від них відмовитися або — принаймні — перенести на деякий час.
Риби
Сьогодні представникам знака варто згадати про те, що порятунок потопельників — справа рук самих потопельників: у будь-якій ситуації ви можете розраховувати тільки на себе, тому не варто нікого просити про допомогу.
