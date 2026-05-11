Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо схильні тринькати гроші

Тюльпани / © Getty Images

Реклама

Придбані — свідомо непотрібні — речі можуть надовго залишити неприємне відчуття витрачених даремно коштів, що саме собою вже неприємно.

А якщо врахувати, що такі витрати можуть проробити серйозний пролам у бюджеті, що зробить їх небезпечними подвійно, зірки наполегливо рекомендують продемонструвати стриманість і мінімізувати витрати, за що ми згодом самі скажемо собі «спасибі».

Овен

Сьогодні знайти спільну мову з діловими партнерами буде важко, тому будь-які переговори потрібно перенести на інший час, інакше поставленої мети ви не досягнете, тільки даремно витратите час.

Реклама

Телець

Від самого ранку ви з подивом виявите, що представникам вашого — не найпрацьовитішого — знака дуже хочеться долучитися до роботи, але зірки вважають, що поспішати з цим не варто: свою енергію сьогодні потрібно берегти.

Близнята

Свої професійні ідеї потрібно тримати в секреті завжди, але сьогодні поширюватися про них особливо небажано: через нетривалий час ви зможете дізнатися, що хтось втілив їх у життя раніше за вас.

Рак

Вам, на відміну від представників інших знаків зодіаку, не варто залишатися на самоті, зачиняючись удома і відмовляючись від спілкування з іншими людьми, навпаки, не тільки можна, а й потрібно «виходити в люди».

Лев

Серйозні професійні справи, навіть якщо вони здаватимуться важливими або своєчасними, краще відкласти на кілька днів, а поки що зайнятися домашніми клопотами — від них теж можна отримати задоволення.

Реклама

Діва

Від серйозної — і дуже важливої — розмови з керівництвом, краще відмовитися: домовитися про важливі речі — наприклад, про довгоочікуване підвищення зарплати — вам цього дня за жодних умов не вдасться.

Терези

Незважаючи на будній день, необхідно дотримуватися балансу між роботою та особистим життям: якщо щось одне переважатиме, порушуватимуться важливі зв’язки, що — зі свого боку — порушить гармонійний перебіг вашого життя.

Скорпіон

Спілкування з коханими й дорогими вам людьми сьогодні дуже важливо скоротити до мінімуму — тільки в такому разі вам вдасться щонайменше не посваритися з ними, а щонайбільше — не довести справу до конфлікту.

Стрілець

Щоб цей — не найприємніший і найлегший — день не тривав для вас нескінченно, необхідно знайти заняття, якому можна буде присвятити весь день, не відволікаючись водночас на супутні подразники.

Реклама

Козоріг

Від активної діяльності, хоч би якої сфери життя — професійної чи побутової — вона стосувалася, потрібно відмовитися, однаково успіху в таких справах домогтися не вдасться — не варто витрачати час і сили даремно.

Водолій

Протягом дня небажано підписувати будь-які документи, особливо, якщо вони передбачають серйозні фінансові наслідки, потрібно від них відмовитися або — принаймні — перенести на деякий час.

Риби

Сьогодні представникам знака варто згадати про те, що порятунок потопельників — справа рук самих потопельників: у будь-якій ситуації ви можете розраховувати тільки на себе, тому не варто нікого просити про допомогу.

Читайте також:

Реклама

Новини партнерів