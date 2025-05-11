Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна ставитися до інших зарозуміло

Гороскоп на 12 травня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Дуже важливо нічим її не порушувати, тому під забороною перебувають такі прояви характеру, як заздрість, злість, жадібність, ненависть. Не можна ставитися до інших зверхньо та зневажливо, а також кричати і навіть підвищувати тон. Енергію, а її сьогодні виявиться надміру, можна витрачати, не заощаджуючи, на вирішення будь-яких професійних і господарських справ, особливо тих, які через свою складність були відкладені на потім.

Овен

Незважаючи на будній день, час сприятливий для наведення ладу вдома: можна затіяти генеральне прибирання, пересортувати речі та віддати непотрібні, але ще гарні й добротні тим, хто їх потребує.

Телець

Найзатребуваніша для вас риса цього дня — стриманість: намагайтеся, хоча це буде й непросто, не конфліктувати з людьми навколо самим і не реагувати на чужі провокації.

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Близнята

Необхідно максимально дотримуватися рівноваги між професійним та особистим життям — найменший перекіс в якийсь один бік може викликати невдоволення керівництва або образу коханої людини.

Рак

Найкращий спосіб боротьби з поганим настроєм для вашого знака — наведення чистоти й порядку вдома, якщо ж ви ще й забезпечите йому аромат затишку — наприклад, свіжої випічки, — негатив випарується.

Лев

Визнавши помилки, допущені в минулому, ви гарантовано не повторите їх у майбутньому, тож не пошкодуйте зусиль на те, щоб провести аналіз своїх вчинків і зробити з них необхідні висновки.

Діва

День сприятливий для початку поїздки, про яку ви давно мріяли: головне — налаштуватися на зміну обстановки та отримувати задоволення навіть від зміни «картинки» за вікном, не кажучи вже про місце призначення.

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Терези

З людьми у вашому оточенні, особливо сторонніми, необхідно тримати дистанцію: не допускайте того, щоб вони надто близько до вас підходили і, тим паче, торкалися вас — це порушить ваше біополе.

Скорпіон

Свою професійну перевагу, в якій, до речі, ніхто не сумнівається, не варто нікому демонструвати — на жаль, далеко не всім сподобається така — зверхня — лінія поведінки.

Стрілець

День, коли в усьому необхідно знати міру — від стосунків з людьми до харчування: надмірності не найкращим чином вплинуть як на дружбу й кохання, так і на стан фігури, особливо якщо вона не бездоганна.

Козоріг

Не намагайтеся вербально — або за допомогою різких дій — дати відсіч людині, яка виявляє до вас агресію: вона швидко отримає своє — закон бумеранга сьогодні працює швидко й чітко.

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Водолій

День, незважаючи на свій будній статус, сприятливий для спілкування з природою і близькими людьми: прогулянка на свіжому повітрі, та ще і з родиною, не лише оздоровить вас, а й покращить занепалий настрій.

Риби

Небажано бути відвертими з людьми, яких ви недостатньо добре знаєте: невідомо, як вони відреагують на те, що ви довірили їм свою таємницю, і буде прикро, якщо вони використають її вам на шкоду.

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