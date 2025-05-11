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Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна ставитися до інших зарозуміло
День кришталевої чистоти, яка панує у світі на всіх рівнях — фізичному, духовному та ментальному.
Дуже важливо нічим її не порушувати, тому під забороною перебувають такі прояви характеру, як заздрість, злість, жадібність, ненависть. Не можна ставитися до інших зверхньо та зневажливо, а також кричати і навіть підвищувати тон. Енергію, а її сьогодні виявиться надміру, можна витрачати, не заощаджуючи, на вирішення будь-яких професійних і господарських справ, особливо тих, які через свою складність були відкладені на потім.
Овен
Незважаючи на будній день, час сприятливий для наведення ладу вдома: можна затіяти генеральне прибирання, пересортувати речі та віддати непотрібні, але ще гарні й добротні тим, хто їх потребує.
Телець
Найзатребуваніша для вас риса цього дня — стриманість: намагайтеся, хоча це буде й непросто, не конфліктувати з людьми навколо самим і не реагувати на чужі провокації.
Близнята
Необхідно максимально дотримуватися рівноваги між професійним та особистим життям — найменший перекіс в якийсь один бік може викликати невдоволення керівництва або образу коханої людини.
Рак
Найкращий спосіб боротьби з поганим настроєм для вашого знака — наведення чистоти й порядку вдома, якщо ж ви ще й забезпечите йому аромат затишку — наприклад, свіжої випічки, — негатив випарується.
Лев
Визнавши помилки, допущені в минулому, ви гарантовано не повторите їх у майбутньому, тож не пошкодуйте зусиль на те, щоб провести аналіз своїх вчинків і зробити з них необхідні висновки.
Діва
День сприятливий для початку поїздки, про яку ви давно мріяли: головне — налаштуватися на зміну обстановки та отримувати задоволення навіть від зміни «картинки» за вікном, не кажучи вже про місце призначення.
Терези
З людьми у вашому оточенні, особливо сторонніми, необхідно тримати дистанцію: не допускайте того, щоб вони надто близько до вас підходили і, тим паче, торкалися вас — це порушить ваше біополе.
Скорпіон
Свою професійну перевагу, в якій, до речі, ніхто не сумнівається, не варто нікому демонструвати — на жаль, далеко не всім сподобається така — зверхня — лінія поведінки.
Стрілець
День, коли в усьому необхідно знати міру — від стосунків з людьми до харчування: надмірності не найкращим чином вплинуть як на дружбу й кохання, так і на стан фігури, особливо якщо вона не бездоганна.
Козоріг
Не намагайтеся вербально — або за допомогою різких дій — дати відсіч людині, яка виявляє до вас агресію: вона швидко отримає своє — закон бумеранга сьогодні працює швидко й чітко.
Водолій
День, незважаючи на свій будній статус, сприятливий для спілкування з природою і близькими людьми: прогулянка на свіжому повітрі, та ще і з родиною, не лише оздоровить вас, а й покращить занепалий настрій.
Риби
Небажано бути відвертими з людьми, яких ви недостатньо добре знаєте: невідомо, як вони відреагують на те, що ви довірили їм свою таємницю, і буде прикро, якщо вони використають її вам на шкоду.
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